США будут поддерживать связь с Россией только по необходимым вопросам

"Сдерживание, но готовность к диалогу": Соединенные штаты поддерживают политику НАТО в отношении России. Об этом Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министр иностранных дел стран Североалтантического альянса. "Несмотря на несколько лет давления на Россию и попыток вовлечь ее в осмысленный диалог, Россия все больше усиливает репрессии внутри страны и ведет себя все агрессивнее за ее пределами", - сказал Блинкен.