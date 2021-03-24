США будут поддерживать связь с Россией только по необходимым вопросам
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
"Сдерживание, но готовность к диалогу": Соединенные штаты поддерживают политику НАТО в отношении России. Об этом Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министр иностранных дел стран Североалтантического альянса. "Несмотря на несколько лет давления на Россию и попыток вовлечь ее в осмысленный диалог, Россия все больше усиливает репрессии внутри страны и ведет себя все агрессивнее за ее пределами", - сказал Блинкен.
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Видео: ГЛАВНОЕ | 24.03.2021
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.