Ср, 24.03.2021
Я вновь могу напомнить - в праздничные дни мы не гостим у своих родных и близких. У нас остаются в силе все ограничения премьер-министр Кришьянис Кариньш
премьер-министр Кришьянис Кариньш

США будут поддерживать связь с Россией только по необходимым вопросам

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Соратники Алексея Навального сообщают о резком ухудшении его здоровья в колонии: у него сильные боли в спине и отнимается нога
  • США будут поддерживать связь с Россией, но только по необходимым вопросам. Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые приехал в Брюссель с рабочим визитом
  • В Украине новые антирекорды по числу заболевших коронавирусом и погибших от инфекции. Что собираются делать власти?

"Сдерживание, но готовность к диалогу": Соединенные штаты поддерживают политику НАТО в отношении России. Об этом Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министр иностранных дел стран Североалтантического альянса. "Несмотря на несколько лет давления на Россию и попыток вовлечь ее в осмысленный диалог, Россия все больше усиливает репрессии внутри страны и ведет себя все агрессивнее за ее пределами", - сказал Блинкен.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 24.03.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
НАВЕРХ
Back