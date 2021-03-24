Латвия получила примерно 30% обещанных вакцин AstraZeneca

AstraZeneca 12 марта объявила о дальнейшем сокращении прогнозируемых поставок вакцин в ЕС в первом квартале, которые сейчас составляют около 30 млн доз - треть от предусмотренного в договоре и на 25% меньше, чем было обещано в прошлом месяце.

"Отсталость Латвии в значительной степени связана с невыполнением обещаний со стороны AstraZeneca, которая была для нас в начале года основной вакциной, а другая причина, - это, разумеется, упущенные Латвией дозы Pfizer, полученные другими странами", - сказал Павлютс.

В презентации бюро вакцинации от 3 марта говорится, что 17 марта должны были поступить 15 412 доз вакцины AstraZeneca, но на деле 19 марта было получено 2400 доз.

Аналогичная ситуация складывается и с предстоящими поставками - 24 марта планировалось получить 37 444 дозы вакцины AstraZeneca и 31 марта 40 912 доз, однако ближайшая ожидаемая поставка 26 марта составит всего 4800 доз, а 2 апреля планируется получить 42 376 доз.

По словам Павлютса, в апреле ожидается получение значительного большего количества вакцин, чем до сих пор.