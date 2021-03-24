В Литве в ближайшие недели не ожидается смягчения карантина
В ближайшие недели в Литве не планируется смягчение карантинных правил, и даже рассматривается возможность сделать их более строгими, заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните.
В ближайшие недели в Литве не планируется смягчение карантинных правил, и даже рассматривается возможность сделать их более строгими, заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните.
"Эпидемиологическая ситуация, к сожалению, такова, что говорить о каких-то дополнительных послаблениях в ближайшее время мы не видим никаких оснований", - сказала она на пресс-конференцию в среду.
По ее словам, эпидемиологическая ситуация быстро ухудшается в Вильнюсском и Мариямпольском уездах, поэтому в ближайшие недели, скорее всего, не будет возможностей рассматривать послабления.
"Дискуссии по этим вопросам могут быть после Пасхи и только с условием, что эпидемиологическая ситуация за это время хотя бы стабилизируется", - сказала премьер.
Она также сообщила, что еще на этой неделе правительство рассмотрит необходимость ужесточения мер.
"Потребуются ли дополнительные ограничения на деятельность по сравнению с действующими сейчас, то есть ужесточение карантина, правительство обсудит, и если такие решения потребуются, они будут приняты завтра или в пятницу утром", - сказала Шимоните.
В Литве в последние дни отмечается суточный рост новых случаев коронавируса, и, по оценкам экспертов, в пессимистическом случае в середине апреля грозят декабрьские показатели заболеваемости, когда выявлялось по 3 тыс. случаев.