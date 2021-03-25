Друзей Кремля в Евросоюзе не осталось. Саммит лидеров ЕС не обещает Москве ничего хорошего

"Пять принципов" включают в себя, в частности, требование к России выполнить Минские соглашения по Донбассу, развитие сотрудничества ЕС со странами-соседями России и поддержку гражданского общества в самой России. Два других - это повышение сопротивляемости ЕС потенциальным российским угрозам в энергетике, киберпространстве и других сферах и выборочное сотрудничество с Москвой в международной политике.
Ни по одному из этих направлений, за исключением разве что последнего, ЕС до сих пор не действовал так, как мог бы, - рассуждает Хантингтон.
"Нерешительность ЕС в противостоянии России лишь ослабляет его стратегические позиции и провоцирует раскол между странами-членами союза, а внутренняя раздробленность повышает уязвимость ЕС перед Россией", - говорит Кандас Хантингтон вслед за многими другими европейскими аналитиками и политиками.
По ее мнению, европейские страны должны заново подтвердить готовность следовать этим принципам в политике в отношении России, в особенности в части укрепления связей с Восточной Европой, повышения устойчивости ЕС к угрозам со стороны России и поддержки гражданского общества России и Беларуси там, где это возможно.
То есть, даже если саммит ЕС просто еще раз подтвердит верность "пяти принципам", это совсем не значит, что все останется как было: ЕС может начать более решительно их реализовывать, на что очень надеются аналитики, занимающиеся Россией.
Эти эксперты призывают ЕС, в частности, начать активнее работать с наиболее демократическими постсоветскими странами: Украиной, Молдовой и Грузией.
"Предстоящий Совет ЕС должен запустить процесс поиска форм "дифференцированной интеграции" для Украины, Грузии и Молдовы, которые включали бы некоторые из преимуществ членства в ЕС", - считает доктор Закари Пэйкин из Центра исследований европейской политики.
"Страны ЕС должны начать инвестировать в сотрудничество в военной сфере и сфере безопасности с такими странами, как Украина, Молдова и Грузия, перестав при этом увязывать такие инициативы с вопросом расширения НАТО", - призывает Марк Леонард.
Одновременно, по мнению главы Европейского совета по международным отношениям, Евросоюзу следовало бы и координировать свою политику в отношении России с новой администрацией США - для начала заморозив проект газопровода "Северный поток - 2" и параллельно, не полагаясь только на Вашингтон, укреплять собственную устойчивость к угрозам со стороны России.
Это, по мнению Леонарда, позволит ЕС вести в отношении России политику "безразличия, основанного на принципах", - то есть, жестко противостоять Москве там, где западный мир считает необходимым противостоять, дипломатию свести к контактам в международных организациях и больше не предпринимать пышно обставленных попыток "перезагрузки".
"Время работает против Путина, - уверен Марк Леонард. - Парадоксальным образом, лучший для европейских лидеров способ удовлетворить их тягу к конструктивному сотрудничеству с Кремлем - не вести себя так, будто они страстно хотят этого сотрудничества. Пусть подождут, пока Путин сам не придет к ним".