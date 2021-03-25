Друзей Кремля в Евросоюзе не осталось. Саммит лидеров ЕС не обещает Москве ничего хорошего

"Мы должны быть очень, очень жестки в военной сфере в отношении России, и мы должны быть готовы к сотрудничеству в части торговли. А мы очень слабо выступаем в военном отношении и очень жестко - в торговле", - сказал Орбан (цитата по агентству Рейтер).

Среди сторонников налаживания отношений с Россией многие европейские комментаторы по-прежнему называют президента Франции Эмманюэля Макрона.

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Макрон в 2019 году пытался было устроить "перезагрузку" отношений с Москвой и в августе того года к неудовольствию восточных стран ЕС радушно принимал Путина в своей резиденции.

Но уже летом 2020 года член правительства Макрона Флоранс Парли констатировала, что результатов этой "перезазгрузки" не видно. А потом случилась история с Навальным.

В этом феврале в ходе дискуссии в известном американском аналитическом центре "Атлантический совет" Макрон снова говорил о необходимости сотрудничать с Россией. Но это не были слова о дружбе и готовности закрыть глаза на всё или многое.

Как и в случаях со многими другими западноевропейскими политиками, это были в основном теоретические рассуждения о том, что с Москвой нужно пытаться сотрудничать там, где без нее не обойтись или где Евросоюзу желательно ее участие: в урегулировании в Ливии, например, в отношениях с Ираном или в борьбе с изменениями климата.

Раньше у Кремля были друзья в европейских правительствах, которые призывали закрыть глаза на украинские события и на российскую внутреннюю политику и просто вести с Москвой "бизнес как обычно".

Но итальянская "Лига" Маттео Сальвини и австрийская Партия свободы со скандалами выпали из правительств своих стран. Впрочем, и с ними в составе кабинетов Италия и Австрия голосовали за продление санкций.

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"В Европе больше нет иллюзий, будто Россия движется к либеральной демократии, каковое движение нужно поддержать, сотрудничая с ней. Отброшена и мысль о том, что страны, попавшие под огонь Кремля, сами в этом виноваты, потому что провоцировали Россию, - считает глава аналитического Европейского совета по международным отношениям (CEFR) Марк Леонард. - Европейцы теперь в основном едины в понимании, что зарубежные авантюры России нужно сдерживать".

Главы МИД стран ЕС на встрече в феврале заявили, что политика в отношении России будет и дальше строиться на принятых в марте 2016 года "пяти принципах".

"Это скорее продолжение прежней политики, нежели адаптация к быстро меняющейся обстановке и растущей напористости России", - считает аналитическая служба Европарламента.