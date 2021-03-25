Протесты в Беларуси возобновятся? Как оппозиция готовится ко Дню Воли

День Воли, который в Беларуси отмечают 25 марта, всегда был знаковой датой для многих белорусов. После обретения страной независимости белорусская оппозиция проводила митинги и демонстрации, празднуя день, когда в 1918 году была провозглашена независимость Белорусской народной республики (БНР).

В этом году День Воли имеет особое значение: уже более семи месяцев в стране не прекращается политический кризис, который начался после президентских выборов в августе 2020 года. И оппозиция надеется, что именно 25 марта белорусы возобновят массовые уличные акции протеста, которые практически полностью прекратились с наступлением зимы.

Власти отказали в легальном праздновании Дня Воли

Хотя все предыдущие акции протеста были несанкционированными, празднование Дня Воли в Беларуси попытались согласовать с властями. 9 марта титульная оппозиция - движение "За свободу", общественная организация БНФ "Адраджэнне" и Белорусская социал-демократическая партия - подали в Мингорисполком заявку на проведение шествия, митинга и концерта.

Юрий Губаревич ФОТО: DW/P. Bykowskij

На такой шаг оппозиция пошла для того, чтобы избежать задержаний и избиений, которые сопровождают практически каждый выход протестующих на улицы. "Мы хотели дать белорусскому обществу легально собраться. Это могло дополнительно мобилизовать огромное количество людей", - рассказал DW глава движения "За свободу" Юрий Губаревич.

Для разрешения на проведение массового мероприятия в Беларуси заявители должны получить добро ряда госорганов, среди которых "скорая помощь", милиция и коммунальные службы. Со "скорой" оппозиционеры договор заключили, а вот МВД 22 марта прислало отрицательный ответ, сославшись на коронавирус и призывы экстремистского характера в телеграм-каналах. В итоге 23 марта заявители получили окончательный отказ Мингорисполкома. "Если бы заявка была удовлетворена, я уверен, что вышли бы тысячи людей", - делится Губаревич.

Милиция готовится к разгону протестов в День Воли?

Впрочем, по его словам, еще до получения официального отказа оппозиционеры осознавали, что вероятность положительного решения близка к нулю. Глава движения "За свободу" напомнил, что в день подачи заявки председатель КГБ Иван Тертель заявил, что 25-27 марта в Беларуси ожидаются провокации. По выражению Тертеля, они готовятся за границей, а крайними станут белорусские оппозиционеры, находящиеся в стране.

Освобождения политзаключенных требовали в День Воли и несколько лет назад ФОТО: DW

Кроме того, власти не раз выступали с предупреждением о "горячей весне" и "кукловодах, которые готовят свержение конституционного строя". А объединение бывших сотрудников правоохранительных органов BYPOL сообщало, что силовики тренируются разгонять протесты и даже планируют привлечь к этому военных.

Так как разрешенного мероприятия на День Воли не будет, минская милиция призвала белорусов воздержаться от участия в несанкционированных акциях 25 марта. "Основная цель провокаторов - дестабилизация обстановки в городе, инициирование столкновений участников акций с сотрудниками милиции", - отметил начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб, предупредив, что будут приняты все необходимые меры для поддержания порядка.

Будут ли оппозиционеры звать белорусов на улицы?