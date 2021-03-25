Чт, 25.03.2021
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Уга Думпис, главный инфектолог Минздрава

В Латвии - 606 новых случаев Covid-19 за сутки. Доля положительных результатов - 3,5%

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 606 новых случаев Covid-19, умерли 13 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 30 до 99 лет.

  • один человек - в возрасте 30-39 лет;
  • три человека - в возрасте 60-69 лет;
  • пять человек - в возрасте 70-79 лет;
  • два человека - в возрасте 80-89 лет;
  • два человека - в возрасте 90-99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 379,2 до 377,5 случая. Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели заболели 7202 человека.

За прошедшие сутки сделано 17 518 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 99 476 человек.

 
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