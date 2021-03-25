В Латвии - 606 новых случаев Covid-19 за сутки. Доля положительных результатов - 3,5%

Умершие входили в возрастные группы от 30 до 99 лет.

один человек - в возрасте 30-39 лет;

три человека - в возрасте 60-69 лет;

пять человек - в возрасте 70-79 лет;

два человека - в возрасте 80-89 лет;

два человека - в возрасте 90-99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 379,2 до 377,5 случая. Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели заболели 7202 человека.

За прошедшие сутки сделано 17 518 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,5%.