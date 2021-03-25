В Латвии - 606 новых случаев Covid-19 за сутки. Доля положительных результатов - 3,5%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 606 новых случаев Covid-19, умерли 13 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 606 новых случаев Covid-19, умерли 13 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 30 до 99 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 379,2 до 377,5 случая. Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели заболели 7202 человека.
За прошедшие сутки сделано 17 518 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,5%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 99 476 человек.