Германия попросила Еврокомиссию начать закупку российской вакцины "Спутник V" для ЕС

"Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки "Спутник V". Сейчас мы видим, что комиссия находится в процессе запуска этой процедуры", - сказал представитель немецких властей журналистам в Берлине.

Представитель Германии добавил, что Еврокомиссия может начать переговоры уже сейчас, пока Европейское агентство лекарственных средств проверяет "Спутник V" для применения в ЕС.

"Мы бы посчитали правильным, если бы переговоры начались незамедлительно", - сказал он. 3

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что если Европейский союз не будет заказывать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", то Германия может самостоятельно начать закупку препарата.

"Спутник V" одобрили уже в 54 странах - по этому показателю вакцина занимает второе место в мире. На первом месте сейчас находится препарат от AstraZeneca.

Европейское агентство лекарственных средств ранее указывало, что оценка вакцины "Спутник V" может занять четыре месяца, а это означает, что в случае положительного решения она может быть официально зарегистрирована в начале июля.