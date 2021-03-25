Германия попросила Еврокомиссию начать закупку российской вакцины "Спутник V" для ЕС

"Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки "Спутник V". Сейчас мы видим, что комиссия находится в процессе запуска этой процедуры", - сказал представитель немецких властей журналистам в Берлине.
Представитель Германии добавил, что Еврокомиссия может начать переговоры уже сейчас, пока Европейское агентство лекарственных средств проверяет "Спутник V" для применения в ЕС.
"Мы бы посчитали правильным, если бы переговоры начались незамедлительно", - сказал он.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что если Европейский союз не будет заказывать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", то Германия может самостоятельно начать закупку препарата.
"Спутник V" одобрили уже в 54 странах - по этому показателю вакцина занимает второе место в мире. На первом месте сейчас находится препарат от AstraZeneca.
Европейское агентство лекарственных средств ранее указывало, что оценка вакцины "Спутник V" может занять четыре месяца, а это означает, что в случае положительного решения она может быть официально зарегистрирована в начале июля.
При этом Венгрия и Словакия одобрили применение "Спутника V", не дожидаясь общеевропейской регистрации.