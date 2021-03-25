Достойна представлять страну: LTV высказалось о песне Саманты Тины и ее "бойкоте"

TVNET обратился по этому вопросу к представителю LTV Кристе Луизе Приедите, которая объяснила, почему было принято решение дать Саманте Тине возможность представить Латвию на "Евровидении-2021".

Приедите объяснила, что организатором конкурса является Европейский вещательный союз, а это не государственная институция или орган, учрежденный государством. Решение о том, кого отправить на состязание, принимает национальный вещатель, в случае с Латвией - Латвийское общественное телевидение (VSIA Latvijas Televīzija).

Согласно регламенту конкурса, который установлен Европейским вещательным союзом, организованы национальные отборы. Только Латвийское телевидение вправе устанавливать порядок национального отбора, в котором выбирают участника "Евровидения".

Саманта Тина ФОТО: Artūrs Martinovs

Победив на Supernova, Саманта Тина получила мандат представлять Латвию на "Евровидении". Публично об этом сообщили 16 мая.

LTV считает свое решение правильным и существенным, ведь в 2020 году на конкурсе Supernova Саманта себя хорошо зарекомендовала. О том, чтобы отправить на конкурс победителей национального отбора 2020 года, приняли решение еще 23 страны.

"Ситуация с Covid-19 и неизвестные будущие обстоятельства привели к немедленному отказу от идеи организации Supernova в 2021 году или организации аналогичного процесса отбора. Мы также хотим подчеркнуть, что зрители голосуют за страны, в которых представители выбираются только группой профессионалов, и у общественности нет возможности выразить свое мнение в ходе голосования", - подчеркнула Приедите.

Латвийское телевидение приняло решение создать программу "Как победить на "Евровидении"? Путь Саманты Тины в Роттердам", чтобы обеспечить качественное содержание и детально показать, как артистка готовится к конкурсу. Это также объясняет зрителям, почему Латвия вообще принимает участие в "Евровидении".

"Как победить на "Евровидении"? Путь Саманты Тины в Роттердам" финансировалась из бюджета LTV, но так как был заключен договор с продюсерами, то стоимость программы разглашать нельзя.

"Показатели аудитории говорят, что принятое решение было правильным - один эпизод посмотрели около 58 тысяч человек. Первый эпизод привлек более 71 тысячи зрителей, а заключительная серия, в которой была представлена песня, - более 61 тысячи человек", - рассказала представитель LTV.

LTV предоставило Саманте Тине творческую свободу, чтобы песня соответствовала ее музыкальной личности. Кроме того, новая песня продолжает идею прошлой.

"Результат успешный, качественный, актуальный и, по мнению LTV, соответствует идеям "Евровидения" и достоин представлять страну на международном уровне", - отметила Приедите. 1

Видеоклип сняла сама Саманта Тина на свои средства. LTV не принимало участие в его создании. Существенно то, что Латвию представляет песня и выступление, а не видеоклип.

Саманта Тина ФОТО: Artūrs Martinovs

Финал международного конкурса "Евровидение" пройдет 22 мая в Роттердаме, первый полуфинал - 18 мая, а второй - 20 мая. Саманта Тина выступит во втором.

Напомним, латвийский музыкант Каспарс Пудникс на сайте manabalss.lv подал инициативу за то, чтобы Саманта Тина с песней The Moon is Rising не участвовала в международном конкурсе "Евровидение" в этом году. Пудникс выразил мнение, что Тина и Латвийское телевидение "плюют в душу латвийскому обществу и традиционным ценностям латышского народа".

В инициативе сказано, что в этом году латвийцы не выбирали представителя на "Евровидение" и песню, поэтому непонятно, почему победительница прошлого года Саманта Тина едет в Роттердам с новой песней и своим клипом, который люди не выбирали.

Правда, инициатива еще не одобрена - как видно на приложенных Пудниксом фотографиях из переписки с сайтом manabalss.lv, комментарии экспертов пока ожидаются.