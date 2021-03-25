AstraZeneca признала, что эффективность вакцины в ходе испытаний в США составила 76%

В понедельник, 22 марта, компания AstraZeneca заявила, что испытания фазы III в Соединенных Штатах показывают, что созданная ею вакцина от Covid-19 эффективна на 79%. Однако во вторник компания пообещала выпустить дополнительные данные об испытаниях вакцины в США в течение 48 часов.

Это обещание прозвучало от компании после того, как Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) заявил, что, возможно, использовал устаревшую информацию, чтобы сделать вывод о том, что вакцина AstraZeneca от Covid-19 очень эффективна.

"Мы рассмотрели предварительную оценку первоначального анализа, и результаты соответствовали промежуточному анализу", - заявили в AstraZeneca во вторник.

"Мы намерены опубликовать результаты первоначального анализа в течение 48 часов", - сообщила компания.

Хотя вакцина AstraZeneca была одобрена более чем в 50 странах, в Соединенных Штатах ей еще не дали зеленый свет.

В Европе использование AstraZeneca было отложено из-за опасений по поводу образования тромбов, что привело к приостановке использования вакцины в ряде стран.

Франция, Германия и несколько других стран объявили на прошлой неделе о возобновлении использования вакцины AstraZeneca против Covid-19.

Мировые эксперты и AstraZeneca подчеркивают, что вакцина безопасна.