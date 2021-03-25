Видео ⟩ Как перед матчем сборной на стадионе "Сконто" газон красили?

Первым короткое видео с покраской газона в Twitter опубликовал бывший футболист сборной Латвии Юрий Жигаев.

Представители Латвийской федерации футбола (ЛФФ) отметили, что в покраске газона нет ничего необычного и подобный метод используется во всём мире.

"После консультаций со специалистами по футбольным полям, газонам для гольфа и телевизионной картинке было принято решение откорректировать газон. Подобная обработка газона не вредит здоровью футболистов и практикуется во всём мире", - сказали в ЛФФ.

Также сообщается, что газон на стадионе "Сконто" перед матчем был накрыт специальным куполом, внутри которого циркулировал тёплый воздух.

Позднее в социальной сети Facebook появилось видео, на котором с разных ракурсов можно увидеть, как проходил процесс покраски газона.

Ko tik nepadarysi dėl futbolo... Posted by Kipras Juknevičius on Wednesday, March 24, 2021