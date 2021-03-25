Чт, 25.03.2021
Вчера у Алексея начала отниматься нога. До этого долго болела спина. В пятницу его осмотрел местный невролог, в понедельник дали две таблетки ибупрофена, и все. Лучше ему, естественно, не стало Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального
Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального

Видео ⟩ Как перед матчем сборной на стадионе "Сконто" газон красили?

Стадион "Сконто" ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Латвии и Черногории в соцсетях активно обсуждалась покраска газона на рижском стадионе "Сконто".

Первым короткое видео с покраской газона в Twitter опубликовал бывший футболист сборной Латвии Юрий Жигаев.

Представители Латвийской федерации футбола (ЛФФ) отметили, что в покраске газона нет ничего необычного и подобный метод используется во всём мире.

"После консультаций со специалистами по футбольным полям, газонам для гольфа и телевизионной картинке было принято решение откорректировать газон. Подобная обработка газона не вредит здоровью футболистов и практикуется во всём мире", - сказали в ЛФФ.

Также сообщается, что газон на стадионе "Сконто" перед матчем был накрыт специальным куполом, внутри которого циркулировал тёплый воздух.

Позднее в социальной сети Facebook появилось видео, на котором с разных ракурсов можно увидеть, как проходил процесс покраски газона.

Ko tik nepadarysi dėl futbolo...

Posted by Kipras Juknevičius on Wednesday, March 24, 2021

К сожалению, зелёный цвет травы не помог латвийской сборной добыть очки в стартовом матче отборочного турнира ЧМ-2022 - команда Дайниса Казакевича потерпела домашнее поражение от Черногории со счётом 1:2. 

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