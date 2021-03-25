Видео ⟩ Как перед матчем сборной на стадионе "Сконто" газон красили?
Перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Латвии и Черногории в соцсетях активно обсуждалась покраска газона на рижском стадионе "Сконто".
Перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Латвии и Черногории в соцсетях активно обсуждалась покраска газона на рижском стадионе "Сконто".
Первым короткое видео с покраской газона в Twitter опубликовал бывший футболист сборной Латвии Юрий Жигаев.
Kas te notiek??? @kajbumba pic.twitter.com/EKR0K87cwm— Jurijs Žigajevs (@jzigajev) March 24, 2021
Представители Латвийской федерации футбола (ЛФФ) отметили, что в покраске газона нет ничего необычного и подобный метод используется во всём мире.
Также сообщается, что газон на стадионе "Сконто" перед матчем был накрыт специальным куполом, внутри которого циркулировал тёплый воздух.
Позднее в социальной сети Facebook появилось видео, на котором с разных ракурсов можно увидеть, как проходил процесс покраски газона.
Ko tik nepadarysi dėl futbolo...Posted by Kipras Juknevičius on Wednesday, March 24, 2021
К сожалению, зелёный цвет травы не помог латвийской сборной добыть очки в стартовом матче отборочного турнира ЧМ-2022 - команда Дайниса Казакевича потерпела домашнее поражение от Черногории со счётом 1:2.