Чт, 25.03.2021
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Энтони Блинкен, госсекретарь США

Балтийские страны введут санкции против еще 118 представителей режима Беларуси

ФОТО: AP/Scanpix

В четверг, 25 марта, Балтийские страны внесут в национальные санкционные списки еще 118 представителей и сторонников белорусского режима, сообщила BNS администрация президента Литвы. 

Об этом было заявлено после встречи президента Литвы Гитанаса Науседы с лидером гражданского общества Беларуси Светланой Тихановской.

"Латвия, Литва и Эстония подготовили новый пакет национальных и региональных санкций против представителей белорусского режима, сегодня будет объявлен список из еще 118 сторонников режима, в отношении которых будут применяться национальные санкции", - говорится в пресс-релизе.

По словам президента, Литва вместе с государствами Евросоюза и далее будет добиваться того, чтобы режим отпустил на свободу политических заключенных, прекратил репрессии и провел демократические выборы. 

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