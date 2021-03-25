Балтийские страны введут санкции против еще 118 представителей режима Беларуси

Об этом было заявлено после встречи президента Литвы Гитанаса Науседы с лидером гражданского общества Беларуси Светланой Тихановской.

"Латвия, Литва и Эстония подготовили новый пакет национальных и региональных санкций против представителей белорусского режима, сегодня будет объявлен список из еще 118 сторонников режима, в отношении которых будут применяться национальные санкции", - говорится в пресс-релизе.