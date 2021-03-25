Белорусской переводчице дали два года домашней "химии" за пощечины пропагандисту

Калацкая рассказала, что Азарёнок подходил к людям с вопросом "Как вы можете скорбеть по Бондаренко, если даже не знаете его отчества?". "Смысл понятен: вы лжете... Я была настолько возмущена, что не смогла сдержаться", - сказала Ольга. Она поблагодарила всех за поддержку, особенно писательницу Маргарет Этвуд, которая призывала власти Беларуси к безотлагательному освобождению переводчицы.

Как и запросил прокурор, Калацкой присудили два года ограничения свободы без направления в учреждение закрытого типа. Срок в СИЗО засчитают день за два.

23 марта Калацкая выступила в суде с последним словом.

Фрагменты из последнего слова переводчицы опубликовал сайт Белорусского ПЕН-центра:

"12 ноября 2020 года умер избитый Роман Бондаренко. Я сильно скорбела и была в глубоком трауре, глубоко сопереживала матери, потерявшей своего единственного сына. Думаю, то же самое чувствовали мои знакомые и близкие.

15 ноября я решила съездить на Восточное кладбище, на могилу своего покойного отца (…) Возле станции метро "Пушкинская", я увидела людей, с которыми разговаривал Азарёнок. Он спрашивал: "Почему вы сюда пришли? Что вы знаете о нем? Как отчество Романа Бондаренко? Как отчество Романа Бондаренко? Как отчество Романа Бондаренко?"

Не получив ответа, Азарёнок спросил: "Как же вы можете скорбеть по Бондаренко, если даже не знаете его отчества?"

Не нужно быть филологом, чтобы понять, что это риторический вопрос. Смысл понятен: вы лжете, что скорбите. То есть мы не скорбели по погибшим в метро, если не знали их отчеств? Я была настолько возмущена, оскорблена отсутствием простой человеческой эмпатии, что не смогла сдержаться. Я была в состоянии крайнего эмоционального потрясения. Сожалею ли я? Сожалею. Потому что из-за этого инцидента я, единственная дочь, не могу ухаживать за своей матерью".

Калацкая призвала суд к милосердию и вынесению приговора, который не ограничит ее свободу настолько, что она не сможет в позднее время или на выходных срочно выйти за лекарством для больной матери или отвезти ее в больницу:

"Я не умею просить, но у вас тоже есть родители, которые когда-нибудь станут старыми и беспомощными".

Калацкая также поблагодарила журналистов и писателей и всех, кто ее поддерживал во время нахождения за решеткой. В особенности, канадской писательнице Маргарет Этвуд, которая призвала власти Беларуси к безотлагательному освобождению переводчицы.