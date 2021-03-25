Против белорусских поляков заведено дело; МИД Польши вызвал главу дипмиссии Беларуси

На следующий день МИД Польши вызвал белорусского временного поверенного из-за задержания главы Союза поляков Беларуси.

Но и это не все. 25 марта в прокуратуре заявили, что на Анжелику Борис и других белорусских поляков заведено уголовное дело за "разжигание национальной и религиозной вражды и розни" и за действия, которые "преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа". В тот же день силовики пришли в польские школы в Гродно и Волковыске, в отделение Союза поляков в Лиде.

На первый взгляд, в сварах с соседями нет смысла. Зачем сжигать мосты, добивать остатки многовекторности? Но во всем безумье есть система, напоминает аналитик Naviny.by и приводит три причины такого поведения белорусских властей.

Удар по польской диаспоре

У Александра Лукашенко к Польше давнее недоверие. Еще в 2012 году он утверждал, что "поляки и сегодня имеют карты, где их территория - до Минска".

А когда в августе прошлого года белорусы вышли на протесты, посчитав президентские выборы сфальсифицированными, Польша стала излюбленной мишенью для обвинений во вмешательстве. Лукашенко начал заявлять, что поляки намерены оттяпать как минимум Гродненскую область, что в Гродно уже вывешиваются их флаги и что он вынужден для упреждения агрессии перебрасывать войска к западной границе.

Новый виток конфронтации с Варшавой начался в марте, когда белорусские власти выслали сначала польского консула Ежи Тимофеюка из Бреста, а потом - в рамках обмена дипломатическими ударами - еще двух дипломатов этой страны из Гродно. Тимофеюка обвинили в том, что он участвовал в мероприятии, на котором восхваляли-де убивавшего белорусов офицера Армии Крайовой Ромуальда Райса. При этом польская сторона заверяет, что о Райсе там и не заикались.

Так или иначе, но эта история стала толчком к давлению на польскую диаспору. Свежий пример - арест известной ее представительницы Борис на 15 суток за организацию традиционного праздника ремесел "Гродненские Казюки 2021". Понятно, что это возмутило Варшаву.

В подобном стиле Минск в последние месяцы старается побольнее уесть Литву (в частности, ее решено лишить доходов от перевалки белорусских нефтепродуктов), раз за разом цепляет Украину (откуда якобы идут тонны оружия для деструктивных элементов внутри Беларуси).

В этом безумии есть своя система

На первый взгляд, в этом раздувании свар с соседями нет никакого рационального смысла. Зачем сжигать последние мосты, добивать остатки многовекторности?

Тем более что в отношениях с Москвой дела обстоят отнюдь не безоблачно. Во-первых, она не торопится осыпать щедротами, а деньги позарез нужны. Во-вторых, судя по симптомам, Кремль закулисно поддавливает Лукашенко (как бы тот это ни отрицал) по ряду чувствительных для него вопросов - от продажи активов и углубления интеграции до транзита власти.