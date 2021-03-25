Против белорусских поляков заведено дело; МИД Польши вызвал главу дипмиссии Беларуси

Но, как говаривал герой Шекспира, "во всем безумье этом есть своя система". Во-первых, и внешнеполитическими скандалами, и даже умножением числа политзаключенных Минск повышает ставки для последующего торга с Западом.
Если взять конфликт с Варшавой, то расчет на то, что теперь у польских властей голова будет болеть не столько о поддержке белорусской оппозиции и санкциях против Минска, сколько о том, как вывести из-под удара свою диаспору. И если в итоге ее оставят в относительном покое, прекратят громить ее культурно-образовательную инфраструктуру, то это уже будет казаться благом.
Во-вторых, изображая поляков в нехорошем свете, вешая на них собак (зарятся на нашу территорию, поют славу убийцам белорусов и пр.), режим и его пропаганда переводят стрелки и смещают фокус внимания белорусской аудитории. Ее отвлекают от того факта, что причины внутриполитического кризиса не устранены и власти, похоже, не намерены их устранять.
Такая же логика работает и в случае бешеного наката на БЧБ. Этот исторический флаг стал в прошлом году символом мощных народных протестов, борьбы за уход Лукашенко и демократические перемены. Но правящая верхушка упорно шьет флагу коннотации с фашизмом, упирая на то, что БЧБ использовали коллаборационисты. Это называется натягивать сову на глобус.
Для разборок с протестной частью общества (которой присобачили клеймо "бэчебэшники") власти использовали, в частности, 78-ю годовщину сожжения нацистами деревни Хатынь. Учли то, что это дата накануне Дня Воли, по поводу которого власти мандражируют, ожидая массовых акций.
Выступая 21 марта на митинге-реквиеме в Хатыни, Лукашенко поставил в один смысловой ряд тех, "кто убежден, что фашизм "нес на нашу землю цивилизацию"; кто героизирует убийц; кто поклоняется БЧБ-флагам". Пропаганда режима и вовсе устроила дикие пляски на этой теме, стремясь отождествить противников "батьки" с приверженцами нацизма.
Вроде и грубая, примитивная работа, но она как минимум заставляет вторую сторону политического конфликта тратить порох на полемику, уводящую от сути этого конфликта. Этот прием называется "докажи, что ты не верблюд".
Кроме того, битва вокруг символики отталкивает часть политического болота. У иных обывателей создается впечатление, что "бэчебэшники" и "ябатьки" схлестнулись сугубо из-за флагов, и потому делается вывод в духе "чума на оба ваши дома". Хотя суть коллизии в том, что сторонники перемен хотят честных выборов, а режим бьет их за это дубинками и сажает в тюрьму.
При этом очевидно, что режим использует опыт российской пропаганды, которая, оправдывая аннексию Крыма и бойню на Донбассе, рисовала фашистами украинцев, прогнавших Януковича.
Но в белорусских условиях эта матрица работает слабо. Ведь здесь ярлык пытаются приклеить изрядной части собственного социума. Однако слишком много белорусов настроено на перемены и хочет ухода Лукашенко. Этими настроениями пронизано все общество. Убедить, что все эти люди - фашисты, не удастся даже самым отвязанным асам пропагандистского спецназа.
По этой же причине не слишком эффективна и пиар-стрельба по фанерным мишеням иностранных кукловодов. Ведь люди знают: они голосовали в августе за Светлану Тихановскую и потом выходили на протест по внутреннему убеждению, а не по указке из Варшавы, Вильнюса или Вашингтона. И потому типичная реакция: ну кому вы пургу несете?