Фото ⟩ Полное погружение в момент. Наблюдаем за работой рижского фотографа Влады
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С 25-летним востребованным рижским фотографом Владой Антоновой мы встретились в заброшенном здании факультета РТУ. Раньше в нем кипела жизнь, по коридорам ходили многочисленные студенты, а сейчас царит пустота. Лишь некоторые комнаты снимают творческие люди и объединения, чтобы воплотить в жизнь свои идеи. Для этого сюда приехала и Влада.
Не просто красиво, но и глубоко!
Было очень любопытно наблюдать, как Влада работает: меняет объективы, включает красную подсветку, а иногда, когда солнечные лучи падают именно так, как ей нужно, достает маленькую стеклянную призму.
"Я знала, что буду держать в руках камеру, с самого детства. В 12 лет я начала снимать и монтировать видео, поэтому, когда пришло время выбирать профессию, у меня не было сомнений!" - призналась Влада.
Хотя стоит отметить, что изначально девушка делала ставку на видеосъемку, но в последние годы ее сердце покорила именно фотография.
Тут неожиданно Влада садится на пол и показывает модели, как ей следует сесть. Она облокачивается на обшарпанную стену, обхватывает голову руками и спрашивает у модели, все ли ей понятно. После достает дополнительное освещение и дает команду, в какую сторону лучше смотреть. Чаще всего это просьба смотреть не в объектив.
Влада Антонова известна в Риге как "неоновый фотограф" - это яркие фотографии в неоновой подсветке. Да, этот жанр совсем не уникален, и в Риге есть другие фотографы, которые делают что-то похожее.
"Я увидела неоновую фотографию и сказала себе, что хочу делать так!" - призналась Влада.
Но она не стала скрывать, что ей понадобилось прилично наловчиться и научиться этому виду фотосъемки.
"В своем городе я почувствовала себя как рыба в воде именно благодаря статусу "неоновый фотограф". Я почувствовала себя уникальной и особенной, ведь эта ниша не была широко распространена в наших краях", - отмечает девушка.
Она считает, что "максимально высказалась в неоне", и решила шагнуть дальше. Теперь у Влады новый стиль, но у него нет названия, нет рамок и каких-то правил, однако это помогло ей посмотреть на фотографию не как на ремесло, а как на искусство.
"Хочется делать не просто красиво в блестящей упаковке, но и глубоко, чтобы фотография говорила сама за себя", - рассказывает Влада.