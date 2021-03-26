С 25-летним востребованным рижским фотографом Владой Антоновой мы встретились в заброшенном здании факультета РТУ. Раньше в нем кипела жизнь, по коридорам ходили многочисленные студенты, а сейчас царит пустота. Лишь некоторые комнаты снимают творческие люди и объединения, чтобы воплотить в жизнь свои идеи. Для этого сюда приехала и Влада.

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Не просто красиво, но и глубоко!

Было очень любопытно наблюдать, как Влада работает: меняет объективы, включает красную подсветку, а иногда, когда солнечные лучи падают именно так, как ей нужно, достает маленькую стеклянную призму.

"Я знала, что буду держать в руках камеру, с самого детства. В 12 лет я начала снимать и монтировать видео, поэтому, когда пришло время выбирать профессию, у меня не было сомнений!" - призналась Влада.

Хотя стоит отметить, что изначально девушка делала ставку на видеосъемку, но в последние годы ее сердце покорила именно фотография.

Тут неожиданно Влада садится на пол и показывает модели, как ей следует сесть. Она облокачивается на обшарпанную стену, обхватывает голову руками и спрашивает у модели, все ли ей понятно. После достает дополнительное освещение и дает команду, в какую сторону лучше смотреть. Чаще всего это просьба смотреть не в объектив.

ФОТО: Влада Антонова

Влада Антонова известна в Риге как "неоновый фотограф" - это яркие фотографии в неоновой подсветке. Да, этот жанр совсем не уникален, и в Риге есть другие фотографы, которые делают что-то похожее.

"Я увидела неоновую фотографию и сказала себе, что хочу делать так!" - призналась Влада.

Но она не стала скрывать, что ей понадобилось прилично наловчиться и научиться этому виду фотосъемки.

"В своем городе я почувствовала себя как рыба в воде именно благодаря статусу "неоновый фотограф". Я почувствовала себя уникальной и особенной, ведь эта ниша не была широко распространена в наших краях", - отмечает девушка.

Она считает, что "максимально высказалась в неоне", и решила шагнуть дальше. Теперь у Влады новый стиль, но у него нет названия, нет рамок и каких-то правил, однако это помогло ей посмотреть на фотографию не как на ремесло, а как на искусство.

"Хочется делать не просто красиво в блестящей упаковке, но и глубоко, чтобы фотография говорила сама за себя", - рассказывает Влада.