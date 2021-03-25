"Хуже уже некуда": убытки спортивной отрасли достигают почти полумиллиона евро в месяц

Уже в прошлом году убытки членов ассоциации достигли 554 500 евро, а в этом году они выросли. Например, в январе убытки членов ассоциации достигли 412 500 евро, а господдержка была втрое меньше убытков - 140 400 евро, причем 100 000 евро, по данным ассоциации, - это грант одному предприятию. В январе этого года доходы спортклубов составили 14 600 евро, а расходы на содержание - 427 200 евро.

"Хуже уже некуда. Говоря жаргоном министра здравоохранения [Даниэля Павлютса], на светофоре спортивной индустрии с начала года включилась красная лампочка. Надо думать, не проще ли закрыть спортивные центры и спортклубы, чем пытаться выжить в момент, когда у правительства нет другого плана, как только дождаться окончания пандемии в мире. Может быть, правительство может себе это позволить, но мы как отрасль не можем, потому что господдержка недостаточна", - сказал руководитель ассоциации Гинтс Кузнецов.

По его мнению, правительству нужно последовать опыту других стран и позволить спорту существовать.

"Мировые примеры показали, что даже в условиях пандемии можно обеспечить разумные и безопасные занятия спортом как в помещении, так и на открытом воздухе", - сказал Кузнецов.

Ассоциация изучила опыт других стран и пришла к выводу, что в других странах Европы объем поддержки намного шире.

Кроме того, ассоциация разработала протоколы саморегулирования, которые предусматривают введение различных ограничений в зависимости от показателей заболеваемости в стране.

Кузнецов также заявил, что потенциальный риск заражения Covid-19 в спортивных и фитнес-центрах очень низок по сравнению с негативными последствиями для здоровья от отсутствия физической активности.

Спортклубы в Латвии закрыты с декабря прошлого года.