Вакцинный шок. Словацкий кабинет не пережил российского "Спутника"

Ожидается, что в ближайшие дни словацкое управление по медицинским препаратам решит судьбу этой партии вакцины. Между тем опросы общественного мнения свидетельствуют, что 10% словаков готовы будут привиться "Спутником" (22% готовы привиться любой другой вакциной, но не российской). Чисто арифметически выходит, что привезенной вакцины хватило бы, чтобы привить одним компонентом примерно половину из этих 10% желающих.

Два выхода и оба плохие

Матович и министр здравоохранения ФОТО: Getty Images

Словацкой правящей коалиции ровно год от роду. Четыре партии пришли в власти на волне общенациональных антикоррупционных протестов, последовавших за убийством журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты в 2018 году. Как отмечает политолог Григорий Месежников, руководитель братиславского Института общественных проблем (IVO), в главном партии были согласны.

"С точки зрения программной между партиями особых конфликтов не было, пока в дело не вмешалась пандемия. Их связывает борьба против коррупции и мафии, реформа системы правопорядка и юстиции и прозападная ориентация. Нет никаких внутренних глубоких противоречий. Но самое большое противоречие - сам премьер-министр, - считает политолог. - Он не автократ в классическом понимании слова, но он такой self-made man, довольно эгоистичен и не может пережить проигрыша, он обязательно должен сделать так, чтобы не выглядело так, что проиграл он".

Это, по мнению Месежникова, относилось и к кризису с ковидом: премьер искал способ показать себя победителем на фоне растущей критики по отношению к властям и сделал неожиданный ход в сторону "Спутника", полагая, что плюсы перевесят недовольство партнеров по коалиции. Но просчитался. "Он произвел секретную операцию. Это возмутило всех. Правительство решает консенсусом. Все сошло на нет, и вдруг приземляется наш военно-транспортный самолет, прилетевший из страны, у которой, мягко говоря, не самые простые отношения с НАТО", - объясняет политолог. Как и многие другие, он спрашивает, где Россия возьмет 2 млн доз для обеспечения этого контракта при существующих мощностях производства, не служит ли Словакия просто рекламной площадкой для создания имиджа "Спутника"?

По мнению Мартина Ковача, заместителя главреда ведущей общественно-политической газеты Словакии Hospodárske Noviny, в ситуации бушующей эпидемии и небольших поставок вакцин по внутриевропейским соглашениям выхода у Матовича было два, и оба плохие. "Если бы он отказался покупать "Спутник", то поплатился бы популярностью, когда согласился - навлек гнев тех, кто видит в России противника. Предлагая нам вакцину, Россия расколола правительственную коалицию еще сильнее".

Более того, как сообщила Hospodárske Noviny в середине марта, Словакия сократила закупки вакцины Pfizer на 2 млн доз примерно в то же время, когда был заключен контракт на поставку "Спутника", на треть более дешевого. Власти, однако, отрицали какую-либо связь между двумя этими событиями и уверяли, что поставки Pfizer еще можно будет нарастить.