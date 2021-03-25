Латвийский фигурист Васильев завоевал путёвку на Олимпийские игры в Пекине

Даугавпилсский фигурист по итогам короткой программы набрал 81,22 балла и занял 14-е место. Этого оказалось достаточно, чтобы не только квалифицироваться в произвольную программу, но и обеспечить себе путёвку на Зимние Олимпийские игры 2022 года.

Лидером после короткой программы стал японский фигурист Юдзуру Ханю, который набрал 106,98 баллов. Вторым стал 17-летний японец Юма Кагияма (100,96), а замкнул тройку сильнейших американец Нейтан Чен (98,85), который упал с четверного лутца.

Лучшими среди россиян стали Михаил Коляда (93,52), который стал четвёртым, а также 17-летний Евгений Семененко, который замкнул десятку лучших.

Напомним, днём ранее латвийская фигуристка Ангелина Кучвальская по итогам короткой программы набрала 47,94 балла и расположилась на 33-м месте. Этого оказалось недостаточно, чтобы отобраться в произвольную программу, проходной балл в которую составил 57,72 балла.