Минздрав начал работу по внедрению зеленого сертификата, который позволит путешествовать по ЕС

Минздрав объясняет свою позицию тем, что в процессе внедрения каждая страна ЕС должна будет найти соответствующие решения в национальных ИТ-системах, чтобы обеспечить надлежащий обмен данными.

Латвия поддерживает создание общего решения ЕС в отношении дигитализации сертификатов вакцинации, Минздрав поддерживает предложение ЕС о введении цифрового зеленого сертификата.

На прошлой неделе ЕК представила предложение о создании цифрового зеленого сертификата, призванного доказать, что человек вакцинирован против Covid-19, имеет отрицательный результат теста или переболел Covid-19.

Цель этого сертификата - облегчить свободное и безопасное передвижение граждан во время пандемии Covid-19 по ЕС. 1

Уже сообщалось, что Министерство внутренних дел участвует в межведомственных консультациях по поводу внедрения возможного цифрового зеленого сертификата для безопасного путешествия по ЕС во время пандемии Covid-19, но в настоящее время министерство не имеет финансовой поддержки.

Государственный секретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов подтвердил агентству LETA, что эксперты Министерства внутренних дел участвуют в организованных Минздравом консультациях по возможному применению этого сертификата в Латвии.

Министерство здравоохранения играет ключевую координирующую роль в реализации этого возможного проекта. 1

Ранее, депутат Европарламента Андрис Америкс заявил, что свидетельства о вакцинации от Covid-19 в ЕС начнут активно использоваться только в августе.

По его словам, введение цифрового зеленого сертификата неизбежно, чтобы в будущем можно было фиксировать информацию о людях, которые получили прививку или переболели. Для транспортных и других сервисных компаний важно обеспечить безопасность большинства населения, и это будет первым шагом ЕС в этом направлении. Депутат добавил, что некоторые страны уже пытаются ввести местные сертификаты.

Америкс также отметил, что в этой связи ведутся споры о дискриминации, поскольку в полном объеме вакцины от Covid-19 пока недоступны, и такие решения дискриминируют некоторых людей, которые готовы пройти вакцинацию, но не могут сделать это из-за недостатка вакцин. Европа в настоящее время отстает от многих стран по темпам вакцинации.