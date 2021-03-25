Чт, 25.03.2021
Если распространение вируса не прекратится, Эстония на все лето останется на замке - точно так же, как наш южный сосед Латвия Кая Каллас, премьер-министр Эстонии
Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

В Риге можно будет использовать уличные террасы кафе для выдачи еды навынос

ФОТО: Edijs Palens/LETA

Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы сегодня одобрил поправки к правилам самоуправления, которые предусматривают для предпринимателей возможность использовать уличные террасы для выдачи еды навынос.

Как сообщили агентству LETA в управлении коммуникации Рижской думы, в самоуправление обратилась Латвийская ассоциация баров, которая подала предложения о возможности облегчения работы уличных мест торговли в сфере общественного питания.

Комиссия также разрешила установку стендов с меню, передвижных баров или кухонь у постоянных мест работы заведений, вне территории террасы, на проезжей части, занимая при этом часть парковочных мест.

Эти поправки еще предстоит рассмотреть на заседании Рижской думы.

Для помощи бизнесу в условиях Covid-19 в Риге также отменена пошлина на уличную торговлю и упрошен процесс установки террас и столиков на улице.

НАВЕРХ
Back