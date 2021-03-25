В Риге можно будет использовать уличные террасы кафе для выдачи еды навынос

Как сообщили агентству LETA в управлении коммуникации Рижской думы, в самоуправление обратилась Латвийская ассоциация баров, которая подала предложения о возможности облегчения работы уличных мест торговли в сфере общественного питания.

Комиссия также разрешила установку стендов с меню, передвижных баров или кухонь у постоянных мест работы заведений, вне территории террасы, на проезжей части, занимая при этом часть парковочных мест.

Эти поправки еще предстоит рассмотреть на заседании Рижской думы.