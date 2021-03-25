Главное за 25 марта ⟩ Шлесерс возвращается в политику, а Минздрав внедряет зеленый сертификат

События дня:

Обвиняемый по делу о внедрении цифрового ТВ Шлеcерс заявил, что будет готовиться к выборам в Сейм. Для участия в выборах он сформирует свою партию, пригласив своих друзей, знакомых, единомышленников, соратников, бывших парламентариев и министров, представителей различных сфер и людей "с планами и горящими глазами".

В Риге неизвестный дрон регулярно "заглядывает" в квартиры людей. Местный житель Андрей убежден, что таким образом кто-то получает информацию о вещах, которые находятся в квартире.

Минздрав начал работу по внедрению зеленого сертификата, который позволит путешествовать по ЕС. Тем не менее министерство считает поставленную Европейской комиссией (ЕК) цель - реализовать это решение к лету - слишком амбициозной.

Латвийский фигурист Васильев завоевал путёвку на Олимпийские игры в Пекине. По итогам короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме Денис Васильев обеспечил себе путёвку на Зимние Олимпийские игры 2022 года.

Коронавирус:

В Латвии - 606 новых случаев Covid-19 за сутки. Доля положительных результатов - 3,5%. Скончались 13 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 379,2 до 377,5 случая. За прошедшие сутки госпитализированы 84 больных Covid-19, в том числе 12 переведены из других медучреждений.

AstraZeneca признала, что эффективность вакцины в ходе испытаний в США составила 76%. Компания пообещала выпустить дополнительные данные об испытаниях вакцины в США в течение 48 часов. Хотя вакцина AstraZeneca была одобрена более чем в 50 странах, в Соединенных Штатах ей еще не дали зеленый свет.

В будущем, когда вакцины против Covid-19 станут более доступными, возможно, врач сможет выбирать, какую вакцину использовать. Однако пока, в условиях острой нехватки вакцин, предоставлять такую возможность не планируется отметил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Что почитать, чтобы отвлечься:

"Все будет в порядке. Главное - дожить!" О театре на улице, шутках по Zoom и концертах лишь весной 2022 года. "Дела у нас лучше всех, но никто не завидует", - в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" отшутилась директор Рижского русского театра им. М. Чехова Дана Бйорк. Организатор концертов Денис Васильев высказал мнение, что восстановления индустрии не стоит ожидать раньше весны 2022 года. С ним согласен и руководитель движения Riga Stand Up Антон Герасимов, добавивший: "Все будет в порядке. Главное - дожить!".

Роберт Букартс о пиве в Чехии, контроле в соцсетях, потере обоняния и преимуществе футбола над хоккеем. Очередным гостем программы "Мне только спросить" стал хоккеист рижского "Динамо" и сборной Латвии Роберт Букартс, который рассказал о последствиях коронавируса, культуре потребления пива в Чехии, контроле тренеров в соцсетях и преимуществе футбола над хоккеем.