За нарушение эпидемиологических ограничений торговцы могут получить штраф до 5000 евро

Министерство экономики ранее подчеркивало, что, несмотря на введенные правительством ограничения, констатируются отдельные случаи, когда коммерсанты тайно или открыто их игнорируют, ставя под угрозу здоровье окружающих.

Минэкономики также пришло к выводу, что существующие нормы об административной ответственности за подобные нарушения неэффективны. 8

Теперь законом будет предусмотрено, что за нарушение требований эпидемиологической безопасности при оказании хозяйственных услуг, которое может нанести значительный ущерб общественному здоровью, государственная или муниципальная полиция может принять решение о закрытии торговой точки или ее структурного подразделения для посетителей на срок до семи дней.

"Под структурным подразделением понимается отдельный магазин в сети магазинов, чтобы из-за нарушений одного магазина не закрывалась вся сеть, а только конкретное место, где прошла проверка и были констатированы нарушения", - пояснили в министерстве.

Минэкономики подчеркивает, что поставщики услуг будут закрываться на срок до семи дней только в случае серьезных нарушений и крайней необходимости, если грубые нарушения эпидемиологических требований могут нанести существенный вред общественному здоровью. При определении срока, на который будет закрыто конкретное заведение, будут оцениваться два критерия - серьезность нарушения и необходимое время для устранения констатированных проблем с эпидемиологической безопасностью.

Поправки к закону также предусматривают, что за нарушение норм эпидемиологической безопасности при предоставлении хозяйственных услуг может быть наложен штраф до 5000 евро.