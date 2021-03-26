В Зиепниеккалнсе женщина выпрыгнула из окна девятого этажа

Ужасающая история о событиях вчерашнего утра на лестнице 52-го дома на улице Озолциема сейчас ходит из уст в уста в Зиепниеккалнсе, но программе Degpunktā удалось встретить тех, кто о произошедшем может рассказать из первых уст.

Свидетельница ужасного происшествия - дворник, которая тогда находилась на противоположной стороне дома. Она не захотела говорить на камеру, но доверила свои показания полиции и раскрыла их своему коллеге.

"Службу вызвала дворник. Она видела, как она упала, как вытянула ногу перед прыжком, а потом упала", - говорит дворник, который тоже был недалеко - во время прыжка он был за углом.

"Когда я поднимал флаг, ничего еще не было. Потом я вышел из дома, мне пришлось срезать ветки. Услышал удар, и сначала не понял - что, кто-то выкинул какой-то тяжелый мусор? Смотрю, а она там лежит. Спрыгнула с девятого этажа, какая там уже помощь. Упала прямо на крышу входа в подъезд и сразу умерла", - говорит дворник.

Люди допускают, что случившееся - самоубийство, а к решению пойти на отчаянный шаг могла побудить тяжелая болезнь.

"Она была тихой, никого не трогала. Сама ходила по дому. В последнее время жаловалась на здоровье, плохо себя чувствовала. Когда выходила на прогулку или выносила мусор, жаловалась, что плохо себя чувствует. Я мог ей посоветовать только принять какие-нибудь лекарства, не более того. Она была очень спокойной", - говорит местная жительница.

Разумеется, параллельно с версией о самоубийстве полиция также расследует подозрения в убийстве или несчастном случае.