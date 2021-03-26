В Риге можно будет создавать открытые мобильные бары, кухни и террасы для продажи еды на вынос

По сообщению Рижской думы, в самоуправление обратилась Латвийская ассоциация баров. Она представила предложения о возможности облегчения работы уличных торговцев в сфере общественного питания.

Ассоциация отмечает, что предоставление услуг общественного питания в настоящее время значительно затруднено из-за распространенности Covid-19 и ограничений.

В настоящее время в местах общественного питания продажа разрешена только на вынос. Однако нынешние правила позволяют уличным торговцам продавать продукты питания только для потребления в точках продажи.

Поэтому были подготовлены поправки, позволяющие размещение мобильных баров или кухни около постоянного места деятельности предприятия,

вне территории террасы, на проезжей части, занимая часть автостоянки.

"Долг Рижской думы - создать более дружелюбную к людям среду и найти способы оказать поддержку проблемным отраслям. Это решение принесет пользу как поставщикам услуг общественного питания, так и каждому жителю и гостю Риги", - подчеркивает Мартиньш Стакис, председатель Рижской думы.

Изменения в обязательных правилах "О порядке координации и организации уличной торговли" еще предстоит рассмотреть на заседании Рижской думы.