Латвия опустилась на 17-е место по заболеваемости среди стран ЕС и ЕЭЗ

Неделю назад Латвия была на 14-м месте.

По оценкам ECDC, за две предыдущие недели, с 8 по 21 марта, совокупная заболеваемость Covid-19 в Латвии составила 371 случай на 100 тыс. жителей.

В Эстонии заболеваемость достигла 1520,8 случая на 100 000 жителей, что на сегодняшний день является самым высоким уровнем заболеваемости среди стран ЕС и ЕЭЗ. В Литве заболеваемость снизилась вдвое - до 247,3 случая на 100 000 жителей.

В Латвии немного снизился и показатель 14-дневной смертности с диагностированным Covid-19 на миллион жителей, по этому показателю Латвия опустилась с 8-го на 10-е место среди стран ЕС и ЕЭЗ. За последние две недели показатель смертности с диагностированным Covid-19 в Латвии составил 68,7 случая на 100 тыс. жителей. Более высокие показатели смертности у Чехии, Венгрии, Словакии, Польши, Болгарии, Эстонии, Италии, Люксембурга и Мальты. В Литве соответствующий показатель составляет 53,7, а в Эстонии - 97,8.

Латвия уже месяц находится в красной зоне созданной ECDC карты путешествий, куда входят и большинство других европейских стран. В красную зону входят страны с 14-дневной кумулятивной заболеваемостью Covid-19 от 150 до 500 случаев на 100 000 жителей.