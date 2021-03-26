Фото и видео ⟩ В Эстонии в самом центре города хлопочет бесстрашный бобр

В последнее время многие жители Тарту (Эстония) замечали на берегу реки Эмайыги недалеко от центра города бобра. Тартусцы охотно фотографируют и снимают на видео, как животное чистит свою шерстку или ныряет в воде. А 24 марта фотограф Tartu Postimees увидел у реки Эмайыги целых двух бобров, пишет Rus.Postimees.
Журналист, который несколько вечеров подряд встречал животное у спортхолла Тартуского университета, рассказал, что бобр был очень храбрым, не боялся собаки или людей, которые его фотографировали.
Экскурсовод Jõematkad Индрек Хаас позавчера в том же месте видел бобра, который умиротворенно грыз ветку. В предыдущие годы Хаас также видел бобра недалеко от центра города. "Иногда они добираются до центра города, проплывают мимо, но чтобы они так смело и долго возились у берега, я увидел впервые", - рассказал он.
Хаас организует в Тарту походы на каноэ, в которых основное внимание уделяется наблюдению за бобрами, но сейчас еще рано выходить на реку. Лучшее время для наблюдения за этими крупными грызунами - с конца апреля до Иванова дня, потому что тогда бобры относительно смелы, а зелень вдоль берега еще не выросла настолько, чтобы скрыть их от любопытных глаз.
В том месте у моста Кроонуайя, где видели бобра, также бросаются в глаза сломанные деревья. Исследователь бобров и зоолог Николай Лаанету сказал, что это вряд ли работа бобра, скорее, их сломал ветер. По словам тартуского городского арбориста Кайре Циммер, городу не поступали жалобы на эти деревья и этой весной делать с ними что-либо не планируется.
По словам Лаанету, нет ничего необычного в том, чтобы встретить бобра в самом центре города. "Бобр живет там, где есть береговая линия водоема, где у него есть кормовая база и условия для укрытия", - сказал он.
В Тарту есть несколько постоянно живущих здесь семейств бобров. Одиночные же особи - это, скорее всего, мигрирующие животные, исключенные из семьи. "Они достигли половой зрелости и должны начать искать новое место и партнера", - добавил он.
Лаанету объяснил, что в случае с такими животными часто бывает так, что из-за того, что у них нет постоянного убежища, они видны в течение дня. Эти бобры также могут оказаться в совершенно неожиданных местах. Например, двадцать лет назад бобр совершил переполох в Тартуском ботаническом саду. Тогда животное увезли, но оно все равно вернулось в ботанический сад. "Но поскольку он, вероятно, чувствовал себя там обеспокоенным, он ушел добровольно", - вспоминает Лаанету.