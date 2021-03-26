Руководитель Скорой помощи: нельзя ослаблять ограничения

Она выразила эту точку зрения в ходе дискуссии, инициированной социальным антропологом Клавсом Седлениексом, о планах правительства по смягчению ограничений. Седлениекс в четверг также заявил, что в настоящее время нет оснований говорить о смягчении ограничений, так как заболеваемость по-прежнему высока и, согласно принципу светофора, Латвия все еще находится в красной зоне.