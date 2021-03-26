Пт, 26.03.2021
Несмотря на несколько лет давления и попыток вовлечь в осмысленный диалог, Россия все больше усиливает репрессии внутри страны и ведет себя все агрессивнее за ее пределами Энтони Блинкен, госсекретарь США
Энтони Блинкен, госсекретарь США

Руководитель Скорой помощи: нельзя ослаблять ограничения

Лиене Ципуле ФОТО: Zane Bitere / LETA

Поскольку растут не только некоторые показатели заболеваемости Covid-19, но и количество стационарных пациентов, меры по борьбе с коронавирусом не следует ослаблять, заявила в Twitter руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле.

Она выразила эту точку зрения в ходе дискуссии, инициированной социальным антропологом Клавсом Седлениексом, о планах правительства по смягчению ограничений. Седлениекс в четверг также заявил, что в настоящее время нет оснований говорить о смягчении ограничений, так как заболеваемость по-прежнему высока и, согласно принципу светофора, Латвия все еще находится в красной зоне.

Ципуле обращает внимание на увеличение количества пациентов с Covid-19 в больницах. Неделю назад их было 644, вчера 703. "Нет причин для паники, но расслабляться при таких данных означало бы игнорировать очевидное", - заявила глава NMPD.

Как сообщалось, сегодня Кабинет министров рассмотрит вопрос о смягчении ограничений после Пасхи и обсудит критерии введения локдауна в случае значительного роста заболеваемости Covid-19.

НАВЕРХ
Back