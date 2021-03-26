Фото, видео ⟩ В США бушует торнадо, есть погибшие
Несколько торнадо обрушились на американский штат Алабама в четверг, 25 марта, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, сообщили власти страны.
Несколько торнадо обрушились на американский штат Алабама в четверг, 25 марта, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, сообщили власти страны.
Видео, размещенные в социальных сетях, показывают снесенные деревья, разрушенные дома и летающие в воздухе обломки.
"Призываю людей, оказавшихся на пути этих торнадо, быть начеку", - призвал губернатор Кея Эйви.
В Охачи погибли три человека из одной семьи, укрывшиеся в деревянном здании, были убиты, еще один человек умер в передвижном доме, сообщил коронер округа Келхун Пат Браун. Другой человек погиб в Веллингтоне.
Галерея: результаты торнадо в Алабаме
Офис шерифа сообщил в Facebook, что округ Келхун сильно пострадал. Жителей призвали оставаться дома из-за ожидаемых новых штормов.
В четверг вечером более 35 000 потребителей электроэнергии остались без электричества.
Официальные лица предупреждают, что опасная погода сохранится до ночи на пятницу.
This terrifying video was taken at Griffin Park at Eagle Point near Lee Branch and US-280. --> https://t.co/rfXDGIvRHe (Source: Matt Williams) pic.twitter.com/LNlh3fucvz— WBRC FOX6 News (@WBRCnews) March 25, 2021
SCARY perspective inside a likely tornado as it tore through Pelham— Jonathan Hardison (@FOX6Hardison) March 25, 2021
Source: Cesar LANGUAGE warning pic.twitter.com/wbThplVPcx