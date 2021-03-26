Пт, 26.03.2021
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Энтони Блинкен, госсекретарь США

Фото, видео ⟩ В США бушует торнадо, есть погибшие

ФОТО: Butch Dill / AP

Несколько торнадо обрушились на американский штат Алабама в четверг, 25 марта, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, сообщили власти страны.

Видео, размещенные в социальных сетях, показывают снесенные деревья, разрушенные дома и летающие в воздухе обломки.

"Призываю людей, оказавшихся на пути этих торнадо, быть начеку", - призвал губернатор Кея Эйви.

В Охачи погибли три человека из одной семьи, укрывшиеся в деревянном здании, были убиты, еще один человек умер в передвижном доме, сообщил коронер округа Келхун Пат Браун. Другой человек погиб в Веллингтоне.

Галерея: результаты торнадо в Алабаме

Офис шерифа сообщил в Facebook, что округ Келхун сильно пострадал. Жителей призвали оставаться дома из-за ожидаемых новых штормов.

В четверг вечером более 35 000 потребителей электроэнергии остались без электричества.

Официальные лица предупреждают, что опасная погода сохранится до ночи на пятницу.

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