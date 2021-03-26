Вклад латвийских ученых в борьбу с Covid-19: открыты пять химических соединений для разработки лекарств

Еще летом прошлого года в рамках национальной исследовательской программы "Уменьшение последствий Covid-19" было выявлено десять проектов. Одним из этих проектов была "Разработка новых терапевтических и профилактических средств против Covid-19 и коронавирусов". Он реализуется Латвийским центром биомедицинских исследований в сотрудничестве с Латвийским институтом органического синтеза, Институтом физики твердого тела Латвийского университета, Латвийским университетом и Рижским техническим университетом.

Как пояснил Яудземс, руководитель части этого проекта, посвященной разработке новых терапевтических агентов, исследователи искали вещества, которые могли бы убить сам вирус. В ходе проекта, путем тестирования семи миллионов коммерчески доступных соединений, были отобраны только те, у кого есть самый высокий потенциал.

Первоначально поиск этих соединений проводился с помощью компьютерного моделирования, и, как заметил Яудземс, позже в Институте органического синтеза были синтезированы новые соединения, которые могли быть еще более активными.

По словам Яудземса, в настоящее время проводятся исследования по изучению этих соединений, которые потенциально могут превратить их в лекарства, которые убивают вирус, очень быстро уменьшая его количество в организме. По его словам,

этот тип лекарств будет наиболее эффективен на ранних стадиях заболевания, но позже, когда в организме разовьется серьезный иммунный ответ, такие противовирусные препараты можно будет комбинировать с лекарствами, помогающими иммунной системе.

Это приводит к созданию определенных лекарств, которые более эффективны, чем перепрофилированные лекарства, такие как ремдисивир или ивермектин. Кроме того, последний в недавнем исследовании не показал никакой пользы в лечении Covid-19.

"Если бы эти соединения сравнивали с лекарствами, которые уже существуют и используются для лечения пациентов с Covid-19, такими как ремдисивир, то эти соединения специально разработаны для этого вируса, тогда как ремдисивир и другие перепрофилированные лекарства были разработаны для других вирусов, а их эффективность против непосредственно коронавируса довольно низкая", - пояснил эксперт, отметив, что вещества, разработанные в ходе исследования, гораздо более активны и более конкретно нацелены на SARS-CoV-2.

Преимущество перепрофилированных лекарств, в свою очередь, заключается в том, что они уже прошли все фазы клинических испытаний, а вещества, открытые латвийскими учеными, еще не достигли этой стадии. Таким образом, на момент заключения Яудземса еще невозможно предсказать, смогут ли эти соединения пройти клинические испытания.

Проблема существует и с финансированием, которое является ключевым фактором, определяющим, насколько быстро лекарственные вещества могут пройти клинические испытания. Несмотря на то, что ученые из Института органического синтеза обнаружили множество активных соединений, самая большая проблема всегда заключается в том, чтобы найти финансирование, необходимое для начала клинических испытаний. Это означает, что ученые в настоящее время уточняют найденные соединения, но клинические испытания начнутся, когда появится новое финансирование.