Мнение: ситуация позволяет не думать о новых ограничениях, но правительство может решить иначе

По его мнению, существующие ограничения достаточно жесткие.

В последнее время много обсуждается смягчение ограничений, потому что есть давление со стороны общественности, например, чтобы открыть небольшие магазины и школы, и Бригис напоминает, что смягчение повысит риск распространения инфекции.

Группа экспертов, в которую входит и Бригис, подготовила комментарии с рекомендациями и оценкой рисков к сегодняшнему заседанию правительства.

Эксперт не дал четкого ответа, надо ли двигаться к ослаблению ограничений, но отметил, что прежде всего они могут быть смягчены в местах, связанных с меньшим риском заражения, то есть на открытом воздухе.