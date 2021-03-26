Мнение: ситуация позволяет не думать о новых ограничениях, но правительство может решить иначе
Текущие показатели заболеваемости Covid-19 и госпитализации не свидетельствуют о том, что нужно вводить дополнительные ограничения, но, учитывая рост заболеваемости в ряде европейских стран, правительство может и действовать с опережением, если эпидемиологическая ситуация ухудшается, считает заведующий кафедрой общественного здоровья и эпидемиологии Рижского университета Страдиньша профессор Гиртс Бригис.