AstraZeneca: Латвия получила гораздо меньше доз, чем планировалось. Что случилось?

После поставки были произведены все необходимые контрольные процедуры, теперь вакцины будут доставлены в места проведения вакцинации. Эти дозы будут использоваться для вакцинации всех открытых на сегодняшний день приоритетных групп.

На сегодняшний день услуги логистики и хранения вакцин AstraZeneca и Moderna предоставляют компании Recipe Plus и Magnum Medical. В свою очередь перевозки вакцины Pfizer из места хранения в Государственном центре доноров крови до кабинетов вакцинации в Латвии обеспечивает Recipe Plus.

Изначально на этой неделе планировалось получить намного большее количество доз вакцины AstraZeneca, однако в первой половине марта компания AstraZeneca сообщила о существенном снижении объема поставок в страны Европейского союза. На сегодняшний день Латвия получила неполную третью часть обещанных AstraZeneca поставок.

Следующая поставка вакцины от Covid-19 запланирована на 29 марта, когда Латвия получит 2340 доз вакцины Pfizer.