AstraZeneca: Латвия получила гораздо меньше доз, чем планировалось. Что случилось?
Латвия получила поставку вакцины AstraZeneca в размере 4800 доз, сообщили агентству LЕТА в Министерстве здравоохранения.
Латвия получила поставку вакцины AstraZeneca в размере 4800 доз, сообщили агентству LЕТА в Министерстве здравоохранения.
После поставки были произведены все необходимые контрольные процедуры, теперь вакцины будут доставлены в места проведения вакцинации. Эти дозы будут использоваться для вакцинации всех открытых на сегодняшний день приоритетных групп.
На сегодняшний день услуги логистики и хранения вакцин AstraZeneca и Moderna предоставляют компании Recipe Plus и Magnum Medical. В свою очередь перевозки вакцины Pfizer из места хранения в Государственном центре доноров крови до кабинетов вакцинации в Латвии обеспечивает Recipe Plus.
Изначально на этой неделе планировалось получить намного большее количество доз вакцины AstraZeneca, однако в первой половине марта компания AstraZeneca сообщила о существенном снижении объема поставок в страны Европейского союза. На сегодняшний день Латвия получила неполную третью часть обещанных AstraZeneca поставок.
Следующая поставка вакцины от Covid-19 запланирована на 29 марта, когда Латвия получит 2340 доз вакцины Pfizer.
С апреля ожидается рост поставок вакцин. Уже 2 апреля планируется получить 42 376 доз вакцины "AstraZeneca", а 4 апреля - 25 200 доз вакцины "Moderna". В свою очередь 7 апреля планируется получить 10 530 доз вакцины "Pfizer".