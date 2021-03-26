Передававший информацию о белорусских спецслужбах подполковник милиции дал первое интервью

В тот день он только что приехал с совещания у Лукашенко и начал на этом драйве выступать.

Бедункевич… Вся дичь, которая творится, - от него. У меня о нем нет хороших слов. Я убежден, что Бедункевича будут допрашивать его же сотрудники, некоторые - с особой радостью.

С Тихиней я почти не пересекался, его выпустили из СИЗО [заместителя руководителя ГУБОПиКа задерживали за взятки по "сахарному делу". - "НН"], чтобы проводить иезуитскую работу с криминальными элементами, которых он знал по своей прежней деятельности. Им выдали ориентировки на бизнесменов, из которых они должны были вытряхивать деньги якобы на "финансирование протестов". Расчет был на то, чтобы коммерсанты пошли с заявлениями в милицию, и личному составу других подразделений было бы продемонстрировано, какими методами действуют сторонники перемен - через криминальных авторитетов. Но "блатные" либо саботировали задание, либо предупредили бизнесменов, откуда растут ноги. Он так и просидел все события на своей даче.

Про Чемоданова я ничего плохого не скажу. [После отставки Тихини должность начальника 2-го управления ГУБОПиК МВД занял его заместитель Денис Чемоданов. - "НН".]

- Вы сказали, что минимум четыре человека записывали выступление Карпенкова. Зачем?

- Для доказательств совершения преступлений режимом, в ГУБОПиКе не идиоты работают и многие понимают, что происходит, и фиксируют процессы, чтобы спасти себя в нужный момент.

- Почему во время августовских событий силовики не перешли на сторону народа?

- А никто им не говорил ничего. Что будет завтра? Кто кредиты будет платить? Им просто говорили - "уходите". Но надо жизнь поменять всю разом. Я вот ушел, потому что в подразделении не так долго работал, не прирос. Из ГУВД я бы так легко не ушел, где 11 лет отработал.

- А сотрудники ГУБОПиКа, по-вашему, понимают, чем они занимаются?

- Некоторые точно понимают, не знаю, как они в этом живут. Большинство же исходит с позиций: "Все делают - и я делаю". То, от чего нас предостерегали наши мамы, так сказать.

- Они и правда надеются, что Лукашенко их переживет?

- Они думают, что им поможет если не Лукашенко, то Россия. Слепо верят в это. Вот, мол, придет Россия, объединимся, зарплата будет высокая, все хорошо будет - вот что думают в ГУБОПиКе. Начальники вечно рассказывали, что в Украине все плохо, там бандеровцы, а вот в России - "хорошо", там "работники милиции больше зарабатывают". Это недалекая мотивация. Службы Беларуси там нет, нет там патриотизма белорусского. Патриоты, для которых Беларусь что-то значит, - на небольших должностях.

- Где вы были 16 августа?