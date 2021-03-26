Передававший информацию о белорусских спецслужбах подполковник милиции дал первое интервью

- Почему 9 августа милиционеры на участках, видя, что происходит, не отказывались выполнять приказы и задерживали независимых наблюдателей?
- Начиная с 2008 года, когда Николай Козлов увидел фальсификации, милиции запретили вмешиваться вообще по любым вопросам в деятельность комиссий, а только реагировать на обеспечение общественного порядка на прилегающей территории. Это вбивалось на каждом инструктаже.
- А у самого человека нет глаз?
- Ну вот как-то это всё воспринимали, плюс наверх накидывали за исполнительность премии, небольшие, на самом деле, по 200 рублей.
- А какие зарплаты в ГУБОПиКе?
- Самая популярная зарплата - 1700 рублей. Ну теперь повысили, может, 2 тысячи есть. Основная мотивация - руководство пообещало квартиры тем, кто "больше всего проявит себя". Обещал Карпенков, я свидетель.
- А знаете, дают, вот прямо сейчас активная фаза как их раздают по секретному приказу. Договоры заключают люди вот просто сейчас.
- Когда ГУБОПиК начал выходить на марши и бить колонны по хвостам, как это происходило?
- Карпенков говорит: "Берем палки, идем все за мной" - и побежали люди. Бежало 60%, например, когда он бил стекло в O'Petit, процентов 40 осталось "охранять" здание.
- Было такое, что на митингах пострадали ваши работники?
- Комическая история была, как комитетчики под камеры раздавали деньги "за участие", какие-то школьники их даже всерьез брали, а наши набросились на комитетчиков и в итоге отгребли, потому что тем помогли люди.
- Что за история с вагнеровцами?
- Они были пролетом, конечно, в лесах там сотня еще не ходила, но кого-то задерживали на арендованных квартирах и передавали госбезопасности, дальнейшая судьба этих людей мне не известна, обо всех обстоятельствах промолчу.
- В силовых органах традиционно культивировалось пренебрежительное отношение к оппозиции, а в какой момент все изменилось?
- Да не то что пренебрежительное. Я в оппозиции видел людей, которые борются за свои идеалы и не имеют широкой поддержки, а власть - имеет. Все изменилось и стало наоборот.
- Что вас не устраивает в Лукашенко?
- Задача политического лидера в том, чтобы делать жизнь избравших его граждан лучше. Стала жизнь качественнее? Становится возможностей больше? Нет и нет. На одном уровне и хуже. Был один плюс у него - доступ к дешевым ресурсам из России. Но это никак не было использовано, миллиарды зарыты в землю, инвестиции потрачены впустую, мы, белорусы, оказались с таким руководителем голыми и босыми. Деньгами и ресурсами распоряжаться эти власти не умеют. Беларусь заслуживает более эффективного менеджмента. Его цель - только личная власть.
- А что система сделала неправильно?
- Да они оторваны от жизни и ничего не понимают в том, что происходит, в "плафоны" тыкать не умеют, чем живет страна - не понимают, надеются что всегда будет как раньше, они отстали во всем. И я думаю, что специальные работники, которые должны были "увидеть" угрозы в том же Тихановском или Путило, когда он еще был в Минске, - "не увидели" специально, потому что достало уже.