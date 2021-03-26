Беларусь: люди начали массово записываться к парикмахеру, приговоренной за оскорбление милиционера

Ввиду отсутствия адекватных доказательств вины Валентине присудили относительно небольшой штраф - 3 базовых величины (на тот момент - 81 рубль). Но женщина все равно была полна злости и обиды.
"Моя месячная зарплата составляет около 350 рублей. Еще 250 - алименты от мужа. Около 230 уходит на коммуналку, школу, налоги, лизинг за пылесос. И тут этот штраф на пустом месте! Я кипела от злости, потому что после выплаты осталась почти с голым кошельком", - рассказывает собеседница.
Именно на этой эмоциональной волне она и написала в Telegram всё, что думает о своем обидчике Лишко: "Гнилой, скользкий тип, шкура и полицай".
"Это не было какой-то новостью: люди в городе давно обсуждали в негативном плане не только его. Многие отказывались обслуживать милиционеров, отходили от них в магазине подальше. Я сама перестала стричь людей в форме после августовских событий, хотя это были мои постоянные, хорошие клиенты. В какой-то момент мне стало даже жалко их. Я бы вот не смогла жить, если бы окружающие презирали. Однако за свой фальшивый протокол Лишко заслужил таких слов".
Вскоре после комментария в Telegram к Валентине пришли изымать мобильный телефон и сообщить, что против нее возбуждено уголовное дело по факту оскорбления сотрудника милиции. Дмитрий Лишко попросил суд взыскать с Валентины 2000 рублей в качестве моральной компенсации. В итоге суд удовлетворил 1500. Кроме того, женщину приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа (смягчающим обстоятельством стало наличие несовершеннолетней дочери).
"Дочь видела мои слезы и перекрасила флаг в дневнике в бело-красно-белый"
"На одном из допросов следователь намекала: если бы я потелила Лишко и извинилась, может, он отозвал бы иск. Но почему я должна извиняться? Я то же самое думаю о нем и сегодня, это правда", - говорит женщина.
Валентина переживала все время только за дочь Леру. Особенно после того, как та, насмотревшись на слезы матери, перекрасила в дневнике госфлаг на бело-красно-белый.
"Я об этом случае даже не знала, пока в школе не попросили заменить дневник на новый, перенеся туда при этом все старые отметки и расписание. Я дочке сама ничего о событиях в стране не объясняю. Наоборот, говорю: "Твое дело - учиться, а дело родителей - делать всё, чтобы изменить будущее своих детей". Но она и сама все понимает. Надеюсь, проблем в школе из-за меня у нее не будет".
В первые дни после приговора Валентина испытывала панику и признаки депрессии, но теперь, говорит, собралась и готова бороться за себя дальше. Без помощи адвоката, например, составила апелляционную жалобу.
"Мне дольше чем полгода треплют нервы, и сегодня, можно сказать, у меня уже выработался иммунитет. Я ни о чем не жалею. Тем более сейчас я узнала, что рядом живут такие невероятные, солидарные люди. Местные предлагали скинуться на компенсацию морального вреда, но я отрезала: хочу заработать сама. И люди массово потянулись за стрижками, записались в клиенты.
Особенно откликнулись те, кому раньше тоже несправедливо присуждали штраф. Они, как и я, прошли через эту несправедливость. Цены за стрижку у меня до сих пор одни из самых низких в городе - 10 рублей. Многие коллеги повысили, но я не хочу принципиально: когда видишь цены на продукты, рука не поднимается это сделать. Вокруг меня живут люди, которым не хватает зарплаты и на полмесяца. А если в семье три хлопца, и всех надо постричь? Вот наладятся дела в стране - тогда и будем повышать цены".