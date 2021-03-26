Беларусь: люди начали массово записываться к парикмахеру, приговоренной за оскорбление милиционера

"Мне предлагали скинуться, но я хочу заработать сама. И люди массово потянулись за стрижками, записались в клиенты. Особенно откликнулись те, кому тоже несправедливо присуждали штраф", - говорит Валентина.

"Переучилась на парикмахершу, потому что зарплаты в ДК на жизнь не хватало"

До того как прийти в профессию парикмахера, Валентина, работая в местном ДК, занималась в Березе оформлением городских праздников - готовила декорации и на Купалье, и на Дожинки, и на региональный фестиваль юмора "Спораўскія жарты".

"У меня с детства была тяга к рисованию, поэтому и поступила в Мирское художественное училище на художника-оформителя (декоратора). Правда, условия в 90-х там были совсем не романтичными. На непопулярные специальности брали всех, и там оказалось немало детей из неблагополучных семей. Я мечтала рисовать Мирский замок на пленэрах, а в итоге следила за тем, чтобы из моей комнаты не украли все вещи. Один из учащихся вообще пырнул меня ножом - потом попал в колонию, хотя я просила не наказывать его, чтобы не ломать парню жизнь. Дело было в зависти: моя семья четыре года пожила в Германии, папа был военным, служил также в Афганистане. Из-за границы мы привезли много дефицитных вещей - от кофеварки до модной одежды. Несмотря на такие моменты, я все равно закончила училище с хорошими оценками, проявляла себя лидером", - вспоминает Валентина.

Денег на жизнь с зарплаты в ДК не хватало, поэтому Валентина пошла на биржу труда и в итоге переучилась на парикмахера в Бресте.

"Я и сама уже делала в Березе свадебные прически и макияж на праздники. Оставалось научиться стричь по схемам, с математически-скульптурным, профессиональным подходом".

15 лет Валентина отработала в местной сети салонов "Виктория", а полтора года назад решила работать на себя. Чтобы иметь свободный график и больше времени уделять дочке: с 2013 года Валентина одна растит свою Леру (сейчас девочке 13 лет).

Имела имидж хорошего специалиста, уже была довольно популярной личностью в городе: ее то и дело могли остановить на улице, чтобы посоветоваться, мол, "как с моими волосами лучше покраситься, постричься". После резонансного судебного дела эта популярность возросла в разы.

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