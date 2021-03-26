Главное за 26 марта ⟩ Правительство ослабляет ограничения и не будет продлевать режим ЧС

События дня:

Сегодня Кабинет министров пришел к соглашению о смягчении ограничений в образовании, ограничения в торговле будут смягчены частично. Планируется, что эти изменения могут вступить в силу сразу после Пасхи, но конкретную дату правительство определит на следующей неделе с учетом текущей эпидемиологической ситуации.

Правительство договорилось о критериях введения локдауна в случае роста заболеваемости Covid-19. "Концепция D+" предусматривает очень строгие ограничения, которые будут введены при констатации одного из следующих критериев: 14-дневный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 тыс. жителей увеличится на 20%; двухнедельная заболеваемость превысит 600 случаев на 100 тыс. жителей; заполненность коек в больницах достигнет 70% от обычного количества коек; заполненность коек в отделениях интенсивной терапии превысит 70%.

Режим чрезвычайной ситуации после 6 апреля продлен не будет, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш. Он добавил, что Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об управлении распространением Covid-19, чтобы и после отмены режима чрезвычайной ситуации в стране существовало правовое регулирование и ограничения, которые позволят предотвратить резкое распространение вируса.

В четверг, 25 марта, в Зиепниеккалнсе из окна многоэтажного жилого дома выпала и погибла женщина. Люди допускают, что случившееся - самоубийство, а к решению пойти на отчаянный шаг могла побудить тяжелая болезнь. Разумеется, параллельно с версией о самоубийстве полиция также расследует подозрения в убийстве или несчастном случае.

Алексей Навальный рассказал о проблемах со здоровьем, которые начались у него во время пребывания в местах заключения. Однако оппозиционер отметил, что не отчаивается и старается видеть в сложившейся ситуации плюсы.

Коронавирус:

В Латвии - 638 новых случаев Covid-19 за сутки. Доля положительных результатов - 3,6%. Умерли три человека. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения по сравнению со средой вырос с 377,5 до 377,8 случая.

Случаи южноафриканского штамма Covid-19 выявлены на этой неделе не только в Риге, но и в Резекне. SPKC поясняет, что штамм SARS-CoV-2 B.1.351, впервые обнаруженный в Южной Африке, в настоящее время все чаще наблюдается в ЕС и ЕЭЗ. В некоторых странах уже происходит местная его трансмиссия.

Латвия получила поставку вакцины AstraZeneca в размере 4800 доз, это меньше, чем планировалось. Изначально на этой неделе планировалось получить намного большее количество доз вакцины AstraZeneca, однако в первой половине марта компания AstraZeneca сообщила о существенном снижении объема поставок в страны Европейского союза. На сегодняшний день Латвия получила неполную третью часть обещанных AstraZeneca поставок.

Что почитать, чтобы отвлечься:

Маленький сварливый народец у Балтийского моря, который живет среди деревьев и ест шпроты - так, перефразируя Гарлиба Меркеля, можно описать латышей. Предложение рыбы в консервных банках и жестянках на полках магазинов настолько велико, что обычному покупателю проще простого в нем заблудиться. Появляется логичный вопрос - как шпроты попали на латышский стол и приобрели такую ошеломительную популярность?

Звезда "Сладкой жизни" Лукерья Ильяшенко поделилась своими воспоминаниями о Латвии. Она призналась, что после съемок в сериале "Сладкая жизнь" в Риге больше никогда не была. Актриса отметила, что эти дни стали "одними из самых счастливых в ее жизни".