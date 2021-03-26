"Запасной вариант, если ситуация кардинально изменится". Что известно о ведении локдауна?

Премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что разработанная советом по кризисному управлению "Концепция D+" будет реализована в случае значительного ухудшения эпидемиологической ситуации в Латвии, как это произошло, например, в Эстонии и других странах, переживающих третью волну Covid-19.

"Это запасной вариант, если ситуация кардинально изменится", - сообщил премьер. 1

Директор Государственной канцелярии Янис Цитковскис подчеркнул, что этот принцип будет "включаться" по необходимости при резком ухудшении эпидемиологической ситуации. Цитковскис добавил, что при "активации" этого принципа ограничения будут действовать в течение 21 дня.

"Концепция D+" предусматривает очень строгие ограничения, которые будут введены при констатации одного из следующих критериев: 14-дневный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 тыс. жителей увеличится на 20%; двухнедельная заболеваемость превысит 600 случаев на 100 тыс. жителей; заполненность коек в больницах достигнет 70% от обычного количества коек; заполненность коек в отделениях интенсивной терапии превысит 70%.

Если будет констатирован какой-либо из этих критериев, в течение четырех дней должны быть разработаны конкретные ограничения, которые правительство должно утвердить за три дня до их вступления в силу.

Секретариат совета по кризисному управлению рекомендует при резком ухудшении эпидемиологической ситуации обязать людей находиться по месту жительства в рамках одного домохозяйства и покидать его только в случае обоснованной необходимости.

В этом случае очно можно будет посещать медицинское учреждение, сдавать тест на Covid-19 или посещать место вакцинации. 1

Будет разрешено также посещение ближайших мест предоставления услуг, в том числе мест торговли, часовая прогулка два раза в сутки на расстояние не более 3 км от места жительства. Лицам, находящимся в самоизоляции или на карантине, будет запрещено покидать место проживания.

Допускаются также занятия спортом на улице до одного часа два раза в день на расстоянии до 3 км от места жительства. Разрешено будет посещение лиц, которые нуждаются в уходе, посещение санкционированных собраний, шествий или пикетов, религиозных объектов, похорон, свадеб или крестин.

В случае значительного ухудшения эпидемиологической ситуации очно смогут работать только работники, обеспечивающие срочные и неотложные услуги, а также непрерывность предоставления существенных, неотложных работ, которые нельзя выполнять удаленно. Из торговых объектов очно смогут работать только аптеки, АЗС, магазины продуктов питания и товаров первой необходимости.

В случае критической эпидемиологической ситуации смогут работать средства массовой информации, а заведения общепита смогут продавать еду только навынос. 1

В этом случае будут запрещены все спортивные и культурные мероприятия, будут закрыты музеи под открытым небом, природные тропы и уличные спортивные площадки.

В сфере образования будет прервано очное обучение во всех образовательных учреждениях, за исключением дошкольного образования для детей, законные представители которых не могут сами присматривать за ними.

Максимальное заполнение междугороднего и городского пассажирского транспорта составит 50%. Также на транспорте будут отменены все виды льгот, предоставляемых государством и самоуправлениями.

Будут прекращены все международные пассажирские перевозки по воздуху, суше и воде, а также все туристические услуги. 1

Медицинские учреждения продолжат предоставлять ряд услуг - неотложную медицинскую помощь, включая стоматологическую, необходимые обследования и консультации, услуги семейных врачей, услуги Государственного центра доноров крови, вакцинации, услуги по уходу на дому, услуги для беременных и услуги лабораторий.

Ограничения будут контролироваться Государственной полицией, полицией самоуправлений и Государственной пограничной охраной.