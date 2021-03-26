Перевощиков: количество тяжелых больных с Covid-19 не уменьшается

Как рассказал член правления Рижской Восточной больницы Харалд Плаудис, количество пациентов с Covid-19 по сравнению с понедельником увеличилось на 3%, и койки заполнены на 70%. Плаудис назвал основной проблемой загрузку коек интенсивной терапии, которая увеличилась с 68% до 73%.
"В последние недели загрузка коек интенсивной терапии Covid-19"не была ниже 70%", - сказал врач.
С начала марта в больнице увеличивается количество стационарных хронических пациентов, прибывших на машинах неотложной помощи. Если в феврале госпитализировали 110 пациентов в день, то сейчас это 130-140 человек в день.
Поток пациентов с Covid-19 остается постоянным, а количество хронических пациентов увеличивается, сказал Плаудис.
Он добавил, что часто пациенты с Covid-19 находятся в стационаре длительное время. В отделении интенсивной терапии пациент проводит не менее 15 дней, но был и случай, когда человек лежал в этом отделении 81 день.
Эва Стрике, главный врач Клинической университетской клинической больницы им. Страдиньша, сообщила, что в настоящее время заполнено 88% коек интенсивной терапии. Сюда попадают пациенты без Covid-19, которые находятся в неотложном состоянии. "Они, смешиваясь с больными с Covid-19, очень долго занимают места в интенсивной терапии", - сказала Стрике.