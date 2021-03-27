Журналист TVNET Илья Козин избран председателем правления Латвийской ассоциации журналистов
Журналист TVNET Илья Козин избран председателем правления Латвийской ассоциации журналистов (LŽA).
Журналист TVNET Илья Козин избран председателем правления Латвийской ассоциации журналистов (LŽA).
Последние два года Илья Козин ведет программу интервью и дискуссий TVNET "Зона комфорта". До этого он более четырех лет работал в Службе новостей Латвийского радио, в основном создавая контент для новостей LR4.
В состав правления также войдут журналисты Арта Гига, Зане Маче, Инга Горбунова, Викия Валдмане-Розенберга, Сигита Роке и Илзе Вебере.
До сих пор председателем правления ассоциации был Гига. В правлении работает также Маче, но
В комиссии по этике LŽA будут работать Янис Бухолц, Одита Кренберга, Сандра Диезиня, Айдис Томсонс, Карлис Дагилис, Илзе Яуналксне-Редере и Ластовскис.
LŽA была основана 24 ноября 2010 года, и Анда Рожукалне, декан факультета коммуникации Рижского университета имени Страдиня, стала ее первым председателем правления.
улучшать профессиональную среду для журналистов, способствовать обсуждению профессиональных и этических вопросов, защищать права журналистов, улучшать и развивать законодательство о СМИ, способствовать профессиональному обучению членов и непрерывному обучению журналистов.