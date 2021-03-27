Журналист TVNET Илья Козин избран председателем правления Латвийской ассоциации журналистов

Последние два года Илья Козин ведет программу интервью и дискуссий TVNET "Зона комфорта". До этого он более четырех лет работал в Службе новостей Латвийского радио, в основном создавая контент для новостей LR4.

В состав правления также войдут журналисты Арта Гига, Зане Маче, Инга Горбунова, Викия Валдмане-Розенберга, Сигита Роке и Илзе Вебере.

До сих пор председателем правления ассоциации был Гига. В правлении работает также Маче, но

остальные действующие члены правления - Филипс Ластовскис, Ольга Драгилева, Вита Дрейере, Агнесе Лейбурга и Мара Либека - сменились.

В комиссии по этике LŽA будут работать Янис Бухолц, Одита Кренберга, Сандра Диезиня, Айдис Томсонс, Карлис Дагилис, Илзе Яуналксне-Редере и Ластовскис.

LŽA была основана 24 ноября 2010 года, и Анда Рожукалне, декан факультета коммуникации Рижского университета имени Страдиня, стала ее первым председателем правления.

Цель ассоциации - защищать свободу слова и печати,