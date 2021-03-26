Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла чемпионат мира

Анна Щербакова завоевала золотую медаль, набрав в общей сложности 233,17 балла. На втором месте расположилась Елизавета Туктамышева с 220,46 балла. Третье место заняла Александра Трусова с 217,20 балла.

Кроме золота чемпионата мира на счету Щербаковой три чемпионства России, серебро чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата мира среди юниоров. 16-летняя спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская сборная на чемпионате мира выступает как команда Федерации фигурного катания на коньках России, а вместо гимна во время церемонии награждения звучит фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.