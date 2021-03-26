Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на ЧМ

Анна Щербакова завоевала золотую медаль, набрав в общей сложности 233,17 балла (81,00+152,17). На втором месте расположилась Елизавета Туктамышева с 220,46 балла (78,86+141,60). Третье место заняла Александра Трусова с 217,20 балла (64,82+152,38), которая после короткой программы занимала лишь 12-е место.

Отметим, что 24-летней Туктамышевой удалось взять медаль на чемпионате мира спустя шесть лет после первой награды - в 2015 году она одержала победу.

Россиянкам удалось сохранить максимальную квоту на предстоящие Олимпийские игры. В Пекине Россию представят три спортсменки.

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Кроме золота чемпионата мира на счету Щербаковой три чемпионства России, серебро чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата мира среди юниоров. 16-летняя спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе, которая привела уже третью ученицу к золоту чемпионата мира. (Евгения Медведева побеждала на ЧМ в 2016 и 2017 годах, Алина Загитова - в 2019-м).