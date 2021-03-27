Видео ⟩ Вход только по паролю! Полиция в Риге обнаружила подпольное кафе

На прошлой неделе сотрудникам Рижской муниципальной полиции пришлось работать под прикрытием. Около десяти вечера двое молодых полицейских в штатском отправили в одно из кафе на улице Гертрудес.

Ранее правоохранители неоднократно получали ряд жалоб, что в данном заведении не соблюдают ограничения и проводят вечеринки. Как оказалось, двери кафе для обычных прохожих были закрыты. Однако сотрудникам полиции повезло, потому что практически одновременно с ними в здание пришли настоящие посетители, которые четко знали, как попасть внутрь, сообщает Degpunktā.

"Чтобы войти в кафе, нужно было сказать определенный пароль. Находясь внутри кафе, муниципальная полиция обнаружила в общей сложности более 30 человек, включая сотрудников заведения и обычных посетителей", - сказал начальник Центрального управления Рижской муниципальной полиции Эдгарс Рудзитис. 29

Все посетитель были оштрафованы, в свою очередь действия представителей других вовлеченных сторон будут оцениваться в контексте судебного разбирательства.

"В этом случае штраф суровый - каждый из более чем 20 посетителей получил штраф в размере 500 евро, а организаторы мероприятия столкнулись с еще более суровыми санкциями. Кроме того, это далеко не первое знакомство с этим увеселительным заведением", - отметил Рудзитис.