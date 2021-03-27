Видео ⟩ В результате крушения поезда в Египте погибли 32 человека
В результате столкновения двух поездов в городе Тахта на юге Египта погибли по меньшей мере 32 человека и более 65 получили травмы, сообщает "Русская служба Би-би-си".
В результате столкновения двух поездов в городе Тахта на юге Египта погибли по меньшей мере 32 человека и более 65 получили травмы, сообщает "Русская служба Би-би-си".
Вагоны сошли с рельсов и перевернулись, когда два пассажирских поезда столкнулись недалеко от города Тахта в провинции Сохаг, примерно в 365 км к югу от столицы страны Каира. Один из поездов следовал между южным городом Луксором и средиземноморским портом Александрия, а другой-между столицей Каиром и городом Асуан на юге Египта.
По предварительным данным, катастрофу спровоцировал экстренный тормоз, которым воспользовались "неизвестные лица".
#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews | #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021
Состояние железных дорог и подвижного состава Египта давно уже вызывает серьезные опасения. В стране регулярно случаются аварии и поломки.