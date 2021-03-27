Сб, 27.03.2021
Случилась такая неприятность - сильно заболела спина. Ни согнуться, ни разогнуться. Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и "пеналах" в скрюченном виде. Алексей Навальный
Алексей Навальный

Видео ⟩ В результате крушения поезда в Египте погибли 32 человека

Фото с места событий ФОТО: AFP/SCANPIX

В результате столкновения двух поездов в городе Тахта на юге Египта погибли по меньшей мере 32 человека и более 65 получили травмы, сообщает "Русская служба Би-би-си". 

Вагоны сошли с рельсов и перевернулись, когда два пассажирских поезда столкнулись недалеко от города Тахта в провинции Сохаг, примерно в 365 км к югу от столицы страны Каира. Один из поездов следовал между южным городом Луксором и средиземноморским портом Александрия, а другой-между столицей Каиром и городом Асуан на юге Египта.

На место крушения было направлено более 70 машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы.

По предварительным данным, катастрофу спровоцировал экстренный тормоз, которым воспользовались "неизвестные лица". 

Состояние железных дорог и подвижного состава Египта давно уже вызывает серьезные опасения. В стране регулярно случаются аварии и поломки.

НАВЕРХ
Back