Фото ⟩ Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз

Пол ребенка не сообщается. В секрете держится и имя новорожденного.

СМИ пишут, что роды проходили в одной из элитных клиник Москвы. О том, что заветный час близок, Шепелев публично не сообщал, однако сделал прозрачный намек в социальных сетях, написав, что впереди очень важный и насыщенный день.

На своей странице в Instagram телеведущий поделился первыми кадрами с крохой. Дмитрий выглядит невероятно счастливым. Фолловеры звезды поспешили написать сотни комментариев с поздравлениями.