Сб, 27.03.2021
Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле Ольга Михайлова, адвокат Навального
Ольга Михайлова, адвокат Навального

Фото ⟩ Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз

Дмитрий Шепелев ФОТО: Пресс-фото

В семье телеведущего Дмитрия Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой пополнение. Об этом сообщил в соцсетях счастливый отец. 

Пол ребенка не сообщается. В секрете держится и имя новорожденного.

СМИ пишут, что роды проходили в одной из элитных клиник Москвы. О том, что заветный час близок, Шепелев публично не сообщал, однако сделал прозрачный намек в социальных сетях, написав, что впереди очень важный и насыщенный день.

На своей странице в Instagram телеведущий поделился первыми кадрами с крохой. Дмитрий выглядит невероятно счастливым. Фолловеры звезды поспешили написать сотни комментариев с поздравлениями. 

Напомним, у Шепелева и Тулуповой уже есть дети от первых браков - Платон и Лада. Ранее Дмитрий рассказал, что сначала малыши заявили, что не хотят братика или сестру, но по прошествии нескольких месяцев свыклись с мыслью о новом члене семьи.

НАВЕРХ
Back