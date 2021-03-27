Фото ⟩ Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз
В семье телеведущего Дмитрия Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой пополнение. Об этом сообщил в соцсетях счастливый отец.
В семье телеведущего Дмитрия Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой пополнение. Об этом сообщил в соцсетях счастливый отец.
Пол ребенка не сообщается. В секрете держится и имя новорожденного.
СМИ пишут, что роды проходили в одной из элитных клиник Москвы. О том, что заветный час близок, Шепелев публично не сообщал, однако сделал прозрачный намек в социальных сетях, написав, что впереди очень важный и насыщенный день.
На своей странице в Instagram телеведущий поделился первыми кадрами с крохой. Дмитрий выглядит невероятно счастливым. Фолловеры звезды поспешили написать сотни комментариев с поздравлениями.
Напомним, у Шепелева и Тулуповой уже есть дети от первых браков - Платон и Лада. Ранее Дмитрий рассказал, что сначала малыши заявили, что не хотят братика или сестру, но по прошествии нескольких месяцев свыклись с мыслью о новом члене семьи.