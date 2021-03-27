Мать троих детей приговорили к двум годам заключения за фиктивное трудоустройство

Елена рассказала, что в 2014-м она работала в частной компании. Так как ждала третьего ребенка решила устроиться еще в одну фирму, чтобы пособия, которые полагаются с рождением малыша, были больше.

На второй работе она числилась формально и была уверена, что все налоги за нее честно платят. 22

Когда пришло время женщина подала все необходимые документы в Государственное агентство социального страхования (VSAA), получила предродовые, послеродовые и еще полтора года получала родительское пособие от государства.

Спустя полгода Елена узнала, что фирма, в которую она устроилась дополнительно - фиктивная и оформлена на подставное лицо. 22

Через компанию транзитом в оффшор проходили энные суммы. До работников деньги не доходили и никаких взносов социального страхования за Елену не вносили. Более того, без ведома женщины, ее пропустили через еще три такие же сомнительные фирмы.

Следствие пришло к выводу: часть пособия, полученное молодой мамочкой, выплачено необоснованно. За два года набежала сумма 26,5 тысяч евро. 22

"Елена не знала, что происходит в бухгалтерии, что фирма, с которой заключен договор, оказывается фиктивной. И за нее не заплачены налоги", - говорит правозащитник Елизавета Кривцова. Она считает, что женщину обвинили несправедливо.

Суд первой инстанции приговорил Елену к трем годам условно, а также обязал вернуть государству те самые 26,5 тысяч евро. Однако окружному прокурору наказание показалось слишком мягким, он обжаловал решение суда.

Вердикт второй инстанции: два года тюремного заключения. Плюс – вернуть деньги. 22