В Салдусском крае в результате ДТП погиб один человек
В Зирньской волости Салдусского края в пятницу в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб один человек, сообщили в Государственной полиции.
В Зирньской волости Салдусского края в пятницу в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб один человек, сообщили в Государственной полиции.
Автоавария произошла около 23.00 на автодороге Рига-Лиепая, где столкнулись автомобиль VW Polo и грузовик Scania.
В целом за прошедшие сутки в ДТП пострадали 12 человек, в том числе два велосипедиста.
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 100 автоаварий.
В состоянии алкогольного опьянения задержаны 10 водителей, два человека управляли транспортными средствами под воздействием наркотических веществ.
За прошедшие сутки полиция оформила 213 протоколов за превышение разрешенной скорости движения и четыре за агрессивное вождение.
В целом за различные нарушения правил дорожного движения в пятницу оформлено 534 протокола.