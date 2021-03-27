В Салдусском крае в результате ДТП погиб один человек

Автоавария произошла около 23.00 на автодороге Рига-Лиепая, где столкнулись автомобиль VW Polo и грузовик Scania.

В целом за прошедшие сутки в ДТП пострадали 12 человек, в том числе два велосипедиста.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 100 автоаварий.

В состоянии алкогольного опьянения задержаны 10 водителей, два человека управляли транспортными средствами под воздействием наркотических веществ.

За прошедшие сутки полиция оформила 213 протоколов за превышение разрешенной скорости движения и четыре за агрессивное вождение.