Сб, 27.03.2021
Случилась такая неприятность - сильно заболела спина. Ни согнуться, ни разогнуться. Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и "пеналах" в скрюченном виде. Алексей Навальный
Алексей Навальный

В Салдусском крае в результате ДТП погиб один человек

ФОТО: LETA

В Зирньской волости Салдусского края в пятницу в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб один человек, сообщили в Государственной полиции.

Автоавария произошла около 23.00 на автодороге Рига-Лиепая, где столкнулись автомобиль VW Polo и грузовик Scania.

В целом за прошедшие сутки в ДТП пострадали 12 человек, в том числе два велосипедиста.

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 100 автоаварий.

В состоянии алкогольного опьянения задержаны 10 водителей, два человека управляли транспортными средствами под воздействием наркотических веществ.

За прошедшие сутки полиция оформила 213 протоколов за превышение разрешенной скорости движения и четыре за агрессивное вождение.

В целом за различные нарушения правил дорожного движения в пятницу оформлено 534 протокола.

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