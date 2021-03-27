Сербская модель заявила, что ей предлагали деньги за соблазнение Джоковича. Теперь ее обвиняют во лжи

Девушка рассказала, что с ней связался один мужчина, который в Лондоне считался серьезным менеджером, и назначил ей встречу.

"Я подумала, что где-то спрятана камера, когда он сказал, что я должна соблазнить Новака и снять это на видео", - рассказывает модель, отметив, что за сделку ей предложили где-то 50-60 тысяч евро и путешествие в любую точку мира.

"Я просто собрала вещи и ушла", - рассказала Щекич, подчеркнув, что ей было обидно не только за себя, но и за Джоковича, которого в Сербии считают героем. Она сказала, что такое предложение было для нее оскорбительным, так как она всегда старалась заработать себе честное имя в этом бизнесе.

Сейчас сербское издание Kurir утверждает, что, вероятнее всего, весь рассказ девушки был выдумкой, направленной на привлечение внимания. Это обосновывается тем, что до новостей о заказе на Джоковича у нее почти не было подписчиков и постов в Instagram.

Теперь в этой социальной сети у Щекич 30 000 фоловеров. 1

Журналисты также выяснили, что Наталья является дочерью скандально известной в Сербии Анабеллы Щекич, которая работая медсестрой в клинике пластической хирургии, обвиняла бизнесмена Деяна Поповича в принуждении ее к "неестественному совокуплению".

Потом она участвовала в реалити-шоу "Мальдивы", а в 2019-м получила восемь месяцев условно за вымогательство. 1

Суд признал ее виновной в том, что она шантажировала приехавшего в Белград бизнесмена фотографиями и видео, сделанными, когда она занималась с ним сексом (за который он заплатил).