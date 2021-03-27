Сб, 27.03.2021
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Кристине Лемберга

Сербская модель заявила, что ей предлагали деньги за соблазнение Джоковича. Теперь ее обвиняют во лжи

Несколько дней назад ряд крупных медиа опубликовали выжимки из интервью сербской модели Натальи Щекич изданию Svet & Scandal. В нем она рассказала, как ей предложили подставить первую ракетку мира Новака Джоковича, пишет Sports.ru

Девушка рассказала, что с ней связался один мужчина, который в Лондоне считался серьезным менеджером, и назначил ей встречу.

"Я подумала, что где-то спрятана камера, когда он сказал, что я должна соблазнить Новака и снять это на видео", - рассказывает модель, отметив, что за сделку ей предложили где-то 50-60 тысяч евро и путешествие в любую точку мира.

"Я просто собрала вещи и ушла", - рассказала Щекич, подчеркнув, что ей было обидно не только за себя, но и за Джоковича, которого в Сербии считают героем. Она сказала, что такое предложение было для нее оскорбительным, так как она всегда старалась заработать себе честное имя в этом бизнесе.

Сейчас сербское издание Kurir утверждает, что, вероятнее всего, весь рассказ девушки был выдумкой, направленной на привлечение внимания. Это обосновывается тем, что до новостей о заказе на Джоковича у нее почти не было подписчиков и постов в Instagram.

Теперь в этой социальной сети у Щекич 30 000 фоловеров.

Журналисты также выяснили, что Наталья является дочерью скандально известной в Сербии Анабеллы Щекич, которая работая медсестрой в клинике пластической хирургии, обвиняла бизнесмена Деяна Поповича в принуждении ее к "неестественному совокуплению".

Потом она участвовала в реалити-шоу "Мальдивы", а в 2019-м получила восемь месяцев условно за вымогательство.

Суд признал ее виновной в том, что она шантажировала приехавшего в Белград бизнесмена фотографиями и видео, сделанными, когда она занималась с ним сексом (за который он заплатил).

Джокович на происходящее вокруг его имени никак не отреагировал. 

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