В Минске проходит первая в этом году акция протеста. Несколько человек задержали

Белорусские Telegram-каналы анонсировали новую массовую акцию протеста в Минске. "Эта акция должна стать первым массовым выходом белорусов в этом году", - пишет, в частности канал Nexta.

За несколько часов до начала акции в центре городе заметили спецтехнику. 3

Судя по видео очевидцев, по городу перемещаются водометы и заградительная машины.

В центре города были замечены водомёты и «рубежи» pic.twitter.com/AAV1otJtlc — Onliner (@OnlinerBY) March 27, 2021

По данным "Белсат" задерживают в основном молодых людей. Также прохожих выборочно останавливают и проверяют мобильные телефоны. Еще одного человека задержали на улице Притыцкого, инцидент попал на видео. По словам одного из очевидцев произошедшего, мужчине заломали руки, после чего увели "в автозак через дорогу".

В Минске задержана редактор издания Tut.by Анна Калтыгина. Об этом сообщают само издание и "Медиазона".