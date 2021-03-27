Сб, 27.03.2021
Случилась такая неприятность - сильно заболела спина. Ни согнуться, ни разогнуться. Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и "пеналах" в скрюченном виде. Алексей Навальный
Алексей Навальный
5

В Минске проходит первая в этом году акция протеста. Несколько человек задержали

ФОТО: AFP

В Минске начались задержания перед проведением массовой акции протеста, которая станет первой в 2021 году, сообщает "Дождь" со ссылкой на Tut.by и "Белсат".

Белорусские Telegram-каналы анонсировали новую массовую акцию протеста в Минске. "Эта акция должна стать первым массовым выходом белорусов в этом году", - пишет, в частности канал Nexta. 

За несколько часов до начала акции в центре городе заметили спецтехнику.

5

Судя по видео очевидцев, по городу перемещаются водометы и заградительная машины. 

По данным "Белсат" задерживают в основном молодых людей. Также прохожих выборочно останавливают и проверяют мобильные телефоны. Еще одного человека задержали на улице Притыцкого, инцидент попал на видео. По словам одного из очевидцев произошедшего, мужчине заломали руки, после чего увели "в автозак через дорогу". 

В Минске задержана редактор издания Tut.by Анна Калтыгина. Об этом сообщают само издание и "Медиазона".

25 марта, когда в Беларуси неофициально отмечали День воли, по данным правозащитников, задержали почти 250 человек, в том числе более 170 человек в Минске. Многих отправили под административный арест. Кроме того, несколько водителей, сигналивших в клаксоны на улицах в тот день, лишили прав.

НАВЕРХ
Back