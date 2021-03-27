Сб, 27.03.2021
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Кристине Лемберга

В Минске проходит первая в этом году акция протеста. В центр города стягивают спецтехник

ФОТО: AFP

В Минске начались задержания перед проведением массовой акции протеста, которая станет первой в 2021 году, сообщает "Дождь" со ссылкой на Tut.by и "Белсат".

Белорусские Telegram-каналы анонсировали новую массовую акцию протеста в Минске, начало которой запланировано на 13.00 по латвийскому времени. "Эта акция должна стать первым массовым выходом белорусов в этом году", - пишет, в частности канал Nexta. 

За несколько часов до начала акции в центре городе заметили спецтехнику.

Судя по видео очевидцев, по городу перемещаются водометы и заградительная машины. 

По данным "Белсат" задерживают в основном молодых людей. Также прохожих выборочно останавливают и проверяют мобильные телефоны. Еще одного человека задержали на улице Притыцкого, инцидент попал на видео. По словам одного из очевидцев произошедшего, мужчине заломали руки, после чего увели "в автозак через дорогу". 

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