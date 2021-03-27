В Минске проходит первая в этом году акция протеста. В центр города стягивают спецтехник
В Минске начались задержания перед проведением массовой акции протеста, которая станет первой в 2021 году, сообщает "Дождь" со ссылкой на Tut.by и "Белсат".
В Минске начались задержания перед проведением массовой акции протеста, которая станет первой в 2021 году, сообщает "Дождь" со ссылкой на Tut.by и "Белсат".
Белорусские Telegram-каналы анонсировали новую массовую акцию протеста в Минске, начало которой запланировано на 13.00 по латвийскому времени. "Эта акция должна стать первым массовым выходом белорусов в этом году", - пишет, в частности канал Nexta.
Судя по видео очевидцев, по городу перемещаются водометы и заградительная машины.
В центре города были замечены водомёты и «рубежи» pic.twitter.com/AAV1otJtlc— Onliner (@OnlinerBY) March 27, 2021
По данным "Белсат" задерживают в основном молодых людей. Также прохожих выборочно останавливают и проверяют мобильные телефоны. Еще одного человека задержали на улице Притыцкого, инцидент попал на видео. По словам одного из очевидцев произошедшего, мужчине заломали руки, после чего увели "в автозак через дорогу".
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