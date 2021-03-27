В Минске проходит первая в этом году акция протеста. В центр города стягивают спецтехник

Белорусские Telegram-каналы анонсировали новую массовую акцию протеста в Минске, начало которой запланировано на 13.00 по латвийскому времени. "Эта акция должна стать первым массовым выходом белорусов в этом году", - пишет, в частности канал Nexta.

За несколько часов до начала акции в центре городе заметили спецтехнику.

По данным "Белсат" задерживают в основном молодых людей. Также прохожих выборочно останавливают и проверяют мобильные телефоны. Еще одного человека задержали на улице Притыцкого, инцидент попал на видео. По словам одного из очевидцев произошедшего, мужчине заломали руки, после чего увели "в автозак через дорогу".