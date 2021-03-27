В Литве за прошедшие сутки выявлено 724 новых случая Covid-19; в Эстонии - 1151

За минувшие сутки в Литве проведено 8964 молекулярных теста и 2840 антигенных тестов на Covid-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 000 жителей составил 302,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,9%.
С начала пандемии в Литве зарегистрировано 213 447 случаев Covid-19.
От коронавируса скончались 3539 человек, а всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7176 смертей.
Завершили вакцинацию от Covid-19 в Литве 150 383 человека.
Статистика летальных исходов, связанных с коронавирусом, уточняется.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составила 1419,7 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов - 19,5% общего количества.
В больницах Эстонии находятся 667 пациентов с коронавирусом.
В Эстонии от Covid-19 привиты 191 723 человека, в том числе обе дозы получили 60 555 человек.