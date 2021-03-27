Сб, 27.03.2021
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Кристине Лемберга

В Литве за прошедшие сутки выявлено 724 новых случая Covid-19; в Эстонии - 1151

Иллюстративное фото ФОТО: pexels.com

За минувшие сутки в Литве подтверждено 724 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек. В Эстонии проанализировано 7738 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1151 или 14,9% общего количества.

Литва: 

За минувшие сутки в Литве проведено 8964 молекулярных теста и 2840 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Литве на 100 000 жителей составил 302,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,9%.

С начала пандемии в Литве зарегистрировано 213 447 случаев Covid-19.

От коронавируса скончались 3539 человек, а всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 7176 смертей.

Завершили вакцинацию от Covid-19 в Литве 150 383 человека.

Эстония:

Статистика летальных исходов, связанных с коронавирусом, уточняется.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составила 1419,7 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов - 19,5% общего количества.

В больницах Эстонии находятся 667 пациентов с коронавирусом.

В Эстонии от Covid-19 привиты 191 723 человека, в том числе обе дозы получили 60 555 человек.

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