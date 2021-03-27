Видео ⟩ Пьяный водитель забыл опустить "ручник" и врезался в полицейский автомобиль

Во время патрулирования улиц Пардаугавы посреди ночи полицейские столицы заметили неосторожного водителя Volvo. После проверки личных данных выяснилось, что у мужчины имеется запрет на вождение автомобиля. Более того, он состоит на учете в полиции и в ночное время суток должен находиться по месту жительства.

У инспекторов также появились подозрения, что до того как сесть за руль, мужчина распивал алкогольные напитки. Сам задержанный эту версию отрицал.

Алкотестер, который работает в пассивном режиме (т.е. позволяет фиксировать только наличие алкоголя, а не конкретное количество промилле), подтвердил версию сотрудников правоохранительных органов.

Было принято решение вызвать на место событий дорожную полицию для более точных измерений. Нарушителя попросили задержаться и выйти из машины.

Когда водитель, вероятно, забыв опустить стояночный тормоз, начал выходить из машины, транспортное средство покатилось назад и врезалось в полицейский автомобиль.

Спустя некоторое время водитель был передан дорожной полиции. В его крови обнаружили две промилле. Таким образом, этот вечер закончился для него серьезными неприятностями - он получил два административных протокола за нарушение ПДД и создание аварийной ситуации, а также против нарушителя было возбуждено уголовное дело за вождение в нетрезвом виде без водительских прав.