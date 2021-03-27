Сб, 27.03.2021
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Алексей Навальный

Латвийский фигурист Васильев занял 18-е место на ЧМ. Россияне не попали на пьедестал

AP/Scanpix ФОТО: AP/Scanpix

Латвийский фигурист Денис Васильев занял 18-е место на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Стокгольме.

Напомним, по итогам короткой программы Васильев набрал 81,22 балла и занял 14-е место. В субботу, 27 марта, состоялась произвольная программа в мужском одиночном катании.

Даугавпилсский фигурист начал произвольную программу с падения, пытаясь выполнить четверной сальхов. Затем Васильев дотронулся рукой до льда после исполнения тройного акселя. После этого последовало падение во время исполнения тройного лутца.

В результате Васильев за произвольную программу набрал 131,83 и занял итоговое 18-е место. Тем не менее, латвийский фигурист уже после короткой программы обеспечил себе путёвку на Зимние Олимпийские игры 2022 года.

Победителем чемпионата мира в Стокгольме стал американец Нэйтан Чен, который в произвольной программе набрал 222,03 балла (общая сумма 320,88). На втором месте оказался японец Юма Кагияма - 190,81 (291,77). Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Японии Юдзуру Ханю - 182,20 (289,18).

Лучшим из россиян стал Михаил Коляда (с суммой 272,04), занявший пятое место. Его партнёр по сборной Евгений Семененко (258,45) оказался на восьмой позиции.

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