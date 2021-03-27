Дубль Дзюбы принёс России вторую победу подряд в отборе на ЧМ-2022
В субботу, 27 марта, сборная России по футболу одержала домашнюю победу над командой Словении в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.
В субботу, 27 марта, сборная России по футболу одержала домашнюю победу над командой Словении в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.
Матч проходил на стадионе "Фишт" в Сочи и завершился со счётом 2:1 в пользу российских футболистов.
Счёт в матче на 26-й минуте открыл Артём Дзюба, который технично пробил в левый нижний угол ворот под штангу. Пять минут спустя Александр Головин угодил в перекладину, но первым на подборе оказался Дзюба, который снова пробил в левый нижний угол, сделав счёт 2:0.
ГООООООООООООООЛ!!!!!— Сборная России (@TeamRussia) March 27, 2021
АААААРТЁЁЁЁЁМ ДЗЮЮЮЮБАААА!!!
2:0 ⚽⚽🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ycySaBiLzT
Около минуты потребовалось словенцам, чтобы сократить отставание в счёте - полузащитник "Аталанты" Йосип Иличич пробил с дальней дистанции, уложив мяч в правый нижний угол. Во втором тайме счёт в матче так и не изменился.
Отметим, что Артём Дзюба забил 28-й и 29-й голы в составе национальной команды. Нападающий занимает второе место в списке лучших бомбардиров сборной за всю историю, уступая лишь Александру Кержакову (30 мячей).
Сборная России в отборочном турнире ЧМ-2022 одержала вторую победу подряд, набрала 6 очков и возглавила группа "Н". В следующем матче, который состоится 30 марта, подопечные Станислава Черчесова на выезде сыграют со Словакией.