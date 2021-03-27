Дубль Дзюбы принёс России вторую победу подряд в отборе на ЧМ-2022

Матч проходил на стадионе "Фишт" в Сочи и завершился со счётом 2:1 в пользу российских футболистов.

Счёт в матче на 26-й минуте открыл Артём Дзюба, который технично пробил в левый нижний угол ворот под штангу. Пять минут спустя Александр Головин угодил в перекладину, но первым на подборе оказался Дзюба, который снова пробил в левый нижний угол, сделав счёт 2:0.

Около минуты потребовалось словенцам, чтобы сократить отставание в счёте - полузащитник "Аталанты" Йосип Иличич пробил с дальней дистанции, уложив мяч в правый нижний угол. Во втором тайме счёт в матче так и не изменился.

Отметим, что Артём Дзюба забил 28-й и 29-й голы в составе национальной команды. Нападающий занимает второе место в списке лучших бомбардиров сборной за всю историю, уступая лишь Александру Кержакову (30 мячей).